İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9954
  • EURO
    8,2805
  • ALTIN
    438.923
  • BIST100
    1126.9

Acun Ilıcalı ilk transferini patlatıyor! Dünya yıldızı...

Acun Ilıcalı ilk transferini patlatıyor! Dünya yıldızı...
30 Temmuz 2020 Perşembe

Fortuna Sittard'ın ortaklarından Acun Ilıcalı, transferde sürpriz bir isme imza attırmaya hazırlanıyor.

<p>Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor...</p>
1
/
14

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

<p>Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı döneminde ilk transferini yapıyor...</p>
2
/
14

Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı döneminde ilk transferini yapıyor...

<p>Hollanda ekibinin dünyaca ünlü yıldızın kardeşini kadroya katmak için girişimlere başladığı belirtildi.</p>
3
/
14

Hollanda ekibinin dünyaca ünlü yıldızın kardeşini kadroya katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

<p><b>MÜJDEYİ VERMİŞTİ </b></p>
4
/
14

MÜJDEYİ VERMİŞTİ 

<p>Survivor 2020'nin final programında 'Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum' sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti.</p>
5
/
14

Survivor 2020'nin final programında 'Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum' sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti.

<p>Ilıcalı, ayrıca Hollanda kulübü Fortuna Sittard’a da takipçi desteği istemişti.<br></p>
6
/
14

Ilıcalı, ayrıca Hollanda kulübü Fortuna Sittard’a da takipçi desteği istemişti.

<p>Bu isteğin ardından kulübün Instagram'daki takipçi sayısı 24 saat içinde 5 kat artmıştı. Fortuna Sittard'ın şu anda ise 108 bin takipçisi var.</p>
7
/
14

Bu isteğin ardından kulübün Instagram'daki takipçi sayısı 24 saat içinde 5 kat artmıştı. Fortuna Sittard'ın şu anda ise 108 bin takipçisi var.

<p>Hollanda ekibind yeni bir serüvene başlayan Acun Ilıcalı, kulüp sahibi olarak da ilk transferini bitirmek üzere...</p>
8
/
14

Hollanda ekibind yeni bir serüvene başlayan Acun Ilıcalı, kulüp sahibi olarak da ilk transferini bitirmek üzere...

<p>Almanya'nın Kicker gazetesinin haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşini transfer etmek istiyor.</p>
9
/
14

Almanya'nın Kicker gazetesinin haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşini transfer etmek istiyor.

<p>Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Götze'nin Hollanda'ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi.</p>
10
/
14

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Götze'nin Hollanda'ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi.

<p>Augsburg'un Felix'i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.</p>
11
/
14

Augsburg'un Felix'i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

<p>Acun Ilıcalı'nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda'dan... PEC Zwolle takımının da Felix'i istediği iddia ediliyor.</p>
12
/
14

Acun Ilıcalı'nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda'dan... PEC Zwolle takımının da Felix'i istediği iddia ediliyor.

<p>Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg'a transfer olmuştu.</p>
13
/
14

Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg'a transfer olmuştu.

<p>Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.</p>
14
/
14

Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.