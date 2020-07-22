Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan Acun Ilıcalı, kulüp için çalışmalara başladı.
Survivor finalinde anlaşmanın yapıldığını açıklayan Acun Ilıcalı'nın 25 ila yüzde 40 arasında bir hisse aldığı tahmin ediliyor.
Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün ise 'Acun Ilıcalı ile görüşmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulübün hisse satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile görüştüğümüzü belirttik.
Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Zaten bu konuda hem fikiriz. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz' şeklinde açıklama yapmıştı.
Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı almasının ardından gözler ünlü televizyoncunun transfer konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
SERCAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Sercan Yıldırım da geçtiğimiz gün Instagram canlı yayınında bu konuya açıklık getirerek, 'Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum.' açıklamasında bulunmuştu.
Ajansspor'un haberine göre; Acun Ilıcalı, yeni sportif direktör konusunda da kararını verdi.
Acun Ilıcalı'nın sportif direktörlüğe Merthan Açıl'ı getireceği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.
MERTHAN AÇIL KİMDİR?
Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Açıl, sportif kariyerine Ilıcalı ile yönetici olarak devam edecek. Merthan Açıl aynı zamanda Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın eşi.
İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Merthan Açıl, Bakırköyspor'da futbola başladı ve Rize'den Kasımpaşa ve Adanaspor'a kadar birçok takımda forma giydi.
Kariyeri boyunca 343 maça çıkan savunmacı, 17 gol atıp 2 de asist yaptı. Açıl son olarak Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.