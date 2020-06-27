Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'da başkan Işıtan Gün, yeni açıklamalar yaptı.
Ilıcalı, konu hakkında en son 'Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz.' ifadelerini kullamıştı...
Işıtan Gün, Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü söyledi.
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ın Türk Başkanı Işıtan Gün Fanatik'e konuştu. Kulüp hisselerinin satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile alakalı görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirten Işıtan Gün 'Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Acun Ilıcalı ile bu konuda mütabıkız. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz. Acun Ilıcalı ile gücümüz daha da artacak. Düşük bütçeyle bile 3 yılda transferde 6 milyon Euro kara geçtik. Hollanda'da 3 yılda bir numarayız. Bütçemiz artığında çok daha iyi işler yapacağız.' ifadelerini kullandı.
'KULÜP YÖNETMEK İĞNEYLE KUYU KAZMAK GİBİ'
Işıtan Gün: Herkese çok kolay geliyor. Kulüp alayım yöneteyim diye düşünüyor. Ama bu işler hiç kolay değil. 3. Lig'den, 4 Lig'den de kulüp alsan neticede bunların hepsi birer camia. Hepsinin yüzlerce yıllık tarihi olan kurumlar. İçinde kendi kültürleri ve dinamikleri olan kurumlar. Dışarıdan gelen birinin onları yeni bir kültüre adapte etmesi çok mesai isteyen bir iş. Bu işin sadece mali kısmı değil, spor yönetimi sonuçta insan işi. İnsanlara güven verme, insanları ikna etme, insanlara doğru yaptığın şeyleri doğru anlatma. Öyle tepeden geldin şu şöyle olsun bu şöyle olsun gibi bir durum söz konusu olmuyor.
Çok ülkede bunun çok kötü giden bunun bir çok örneği var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Ben burada çok ciddi mesai harcamadım. Alt yapıdaki oyuncunun ailesinin evine de gittim, alt yapıdaki hocalarla saatlerce konuştuğum da oldu. Sonuçta insanlarda o samimiyeti gördü. Sonuçta samimiyet evrensel bir dil. Çünkü karşındaki ne olursa olsun senin niyetinin iyi olduğunu, çalışkan olduğunu, doğru işler yaptığını görüyor veya hissediyor. O şekilde bir güven kazandık.
'TRANSFERDE 6 MİLYON EURO KÂRA GEÇTİK'
İşin mali boyutuysa. Kulüp 2. Lig'in sonundaydı. İflas etmek üzereydi. İki tane çalışanı vardı. İnsanlar futbolu çok parayla ilgili gibi adletmeye başladı ama biz bunu çok kısıtlı imkanlarla yaptık. Bir kaç örnek vermem gerekirse aslında 2016'dan beri yaklaşık 6 milyon Euro transferde kâra geçtik. Sadece Ajax'a sattığımız Perr Schuurs'dan 3 milyon Euro kazandık ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payımız var. Bu oyuncunun şuan ki piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarı. Bu oyuncunun bize maliyeti olmadı mesela. Feyenoord'a yeni bir oyuncu verdik bonuslarla 1.5 milyon Euro'ya, bize maliyeti 80 bin Euro'ydu.
Amadou Ciss'i ise Fransa 3. Ligi'nden 160 bin Euro'ya kadromuza katmıştık. Dün itibariyle Amiens külübü ile 1.2 milyon Euro'ya anlaştık. Bunları neden anlatıyorum onu da söyleyeyim. İmkan olmadan da oyuncu bulup iyi paralara satabiliyoruz. Türkiye'deki gibi bir edecek oyuncuya 3 vermiyoruz.
'15 MİLYON EURO'LUK OYUNCU DEĞERİMİZ VAR'
'TÜRKİYE'DEN SIFIR DESTEK ALDIK'
Biz bu işe kimseye güvenerek girmedik ama Hollandalı kulüp başkanları 'Türk şirketleri size nasıl sponsor olmaz diyor. Biz buna inanamıyoruz diyorlar. Bu tabi bizim dışımızda gelişen bir şey. Türkiye'den sıfır destek aldık. Hollanda tarafına gelince, ilk başlarda bize çok şüpheci bakıyorlardı o algı değişti. Şimdi nereye gitsek bizden 'Bir Başarı Hikayesi' diye bahsediyorlar. Örnek yatırımcı diye bizi gösteriyorlar. Bu da bize gurur veriyor. Bir Türk olarak bundan gurur duyuyoruz. Biz Türkiye olarak sporda hep yönetilen olduk. Bu adı konulmuş bir gerçek. Ancak biz bu durumu burada yıktığımızı düşünüyorum.
'YABANCI SINIRI TÜRK FUTBOLUNA İHANETTİR'
Yabancı sınırı kesinlikle olmamalı. Ben buradan gurbetçi Türk oyuncu bulup Türkiye'ye satabilecek ve menfaat elde edebilecek biri olarak söylüyorum. Yabancı oyuncu sınırını getiren, düşünen buna ses çıkarmayan herkes Türk futboluna ihanet eder. Bu bir ihanettir. Hiç bir açıklaması yok.
ACUN İLE İŞBİRLİĞİNDEN SONRA SPEKTAKÜLER TRANSFER YAPACAK MISINIZ?
1 yıldır İtalya'da izlediğimiz 17 yaşında bir oyuncu var. Gelecekte dünya futboluna damga vuracak bir yetenek. Amaç zaten onu kimse bulmadan almak. Ama şuan Dortmund da devrede çocuğun da tercihi orası olacaktır büyük ihtimalle. Bana sorarsan onu alabilirsek bence spektaküler trasfer olur. Bana göre spektaküler transfer büyük takımda oynamış ismi çok duyulmuş biri değil. Ama bize katkı verecekse herkese kapımız açık.