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'TÜRKİYE'DEN SIFIR DESTEK ALDIK'



Biz bu işe kimseye güvenerek girmedik ama Hollandalı kulüp başkanları 'Türk şirketleri size nasıl sponsor olmaz diyor. Biz buna inanamıyoruz diyorlar. Bu tabi bizim dışımızda gelişen bir şey. Türkiye'den sıfır destek aldık. Hollanda tarafına gelince, ilk başlarda bize çok şüpheci bakıyorlardı o algı değişti. Şimdi nereye gitsek bizden 'Bir Başarı Hikayesi' diye bahsediyorlar. Örnek yatırımcı diye bizi gösteriyorlar. Bu da bize gurur veriyor. Bir Türk olarak bundan gurur duyuyoruz. Biz Türkiye olarak sporda hep yönetilen olduk. Bu adı konulmuş bir gerçek. Ancak biz bu durumu burada yıktığımızı düşünüyorum.

