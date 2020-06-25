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SERCAN YILDIRIM AÇIKLAMASI

Sercan Yıldırım haberlerini de değerlendiren Işıtan Gün, 'Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim bir oyuncu politikamız var. Her türlü fikri değerlendiririz. Kulüp adına faydalı olacaksa her türlü fikre açığız.