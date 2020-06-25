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  • 'Acun'u Hollanda Federasyonu'na bildirdik!' Sercan Yıldırım Hollanda yolunda

'Acun'u Hollanda Federasyonu'na bildirdik!' Sercan Yıldırım Hollanda yolunda

'Acun'u Hollanda Federasyonu'na bildirdik!' Sercan Yıldırım Hollanda yolunda
25 Haziran 2020 Perşembe

Acun Ilıcalı'nın satın almak için bir süredir görüşmeler gerçekleştrdiği Hollanda kulübü Fortuna Sittard cephesinden kulüp ve Sercan Yıldırım hakkında açıklamalar geldi.

<p>Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'da başkan Işıtan Gün, önemli itiraflarda bulundu.</p>
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Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'da başkan Işıtan Gün, önemli itiraflarda bulundu.

<p>Ilıcalı, konu hakkında en son 'Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz.' ifadelerini kullamıştı.</p>
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Ilıcalı, konu hakkında en son 'Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz.' ifadelerini kullamıştı.

<p><b >OLUR OLMAZ AYRI BİR ŞEY</b> ... </p>
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OLUR OLMAZ AYRI BİR ŞEY ... 

<p>Ayrıca Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceği yönündeki haberlere ise Acun Ilıcalı'dan 'Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta... <br></p>
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Ayrıca Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceği yönündeki haberlere ise Acun Ilıcalı'dan 'Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta... 

<p>Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey' şeklinde yanıt gelmişti.</p>
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Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey' şeklinde yanıt gelmişti.

<p>Hollanda ekibi Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Ilıcalı ile görüşmeler ve Sercan Yıldırım'ın durumu hakkında konuştu.<br></p>
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Hollanda ekibi Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Ilıcalı ile görüşmeler ve Sercan Yıldırım'ın durumu hakkında konuştu.

<p><b>İŞTE IŞITAN GÜN'ÜN AÇIKLAMALARI </b></p>
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İŞTE IŞITAN GÜN'ÜN AÇIKLAMALARI 

<p>Holanda'da yeni sezon 1 Eylül itibariyle seyircili olarak başlayacak. İlk maçlarda sosyal mesafe kuralı gözlenecek. Stadyum kapasitelerinin 3'te 1'i kullanılacak</p>
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Holanda'da yeni sezon 1 Eylül itibariyle seyircili olarak başlayacak. İlk maçlarda sosyal mesafe kuralı gözlenecek. Stadyum kapasitelerinin 3'te 1'i kullanılacak

<p><b>GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR </b></p><p>Kulüplerde ciddi bir onay süreci var. Kulüplerde herhangi bir hissedar değişimi için onay gerekiyor. Acun Ilıcalı'yla görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor.</p>
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GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Kulüplerde ciddi bir onay süreci var. Kulüplerde herhangi bir hissedar değişimi için onay gerekiyor. Acun Ilıcalı'yla görüşmelerimiz gayet olumlu ilerliyor.

<p><b>ILICALI'YI FEDERASYONA BİLDİRDİK </b></p><p>Geçen sene 3-4 kulüpte böyle talepler reddedildi. Maddi gelirlerin şeffaf olması çok önemli. Burada incelenen ana etken bu. Kulüp sahipleri için çok dikkatli davranıyorlar. Biz bir sorun beklemiyoruz. Acun Ilıcalı'yla görüştüğümüzü federasyona bildirdik.</p>
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ILICALI'YI FEDERASYONA BİLDİRDİK

Geçen sene 3-4 kulüpte böyle talepler reddedildi. Maddi gelirlerin şeffaf olması çok önemli. Burada incelenen ana etken bu. Kulüp sahipleri için çok dikkatli davranıyorlar. Biz bir sorun beklemiyoruz. Acun Ilıcalı'yla görüştüğümüzü federasyona bildirdik.

<p><b>SERCAN YILDIRIM AÇIKLAMASI </b></p><p>Sercan Yıldırım haberlerini de değerlendiren Işıtan Gün, 'Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim bir oyuncu politikamız var. Her türlü fikri değerlendiririz. Kulüp adına faydalı olacaksa her türlü fikre açığız.</p>
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SERCAN YILDIRIM AÇIKLAMASI

Sercan Yıldırım haberlerini de değerlendiren Işıtan Gün, 'Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim bir oyuncu politikamız var. Her türlü fikri değerlendiririz. Kulüp adına faydalı olacaksa her türlü fikre açığız.

<p><b>GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ </b></p><p>Biz bir oyuncunun pasaportuna bakmıyoruz. Biz dünyanın her yerini tarıyoruz. Bizim işleyen bir sistemimiz var bunu geliştirmek istiyoruz' dedi.</p>
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GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Biz bir oyuncunun pasaportuna bakmıyoruz. Biz dünyanın her yerini tarıyoruz. Bizim işleyen bir sistemimiz var bunu geliştirmek istiyoruz' dedi.

<p><b>SERCAN YILDIRIM'IN KARİYERİ </b></p><p>2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.</p>
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SERCAN YILDIRIM'IN KARİYERİ

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

<p><b>SNEIJDER, GALATASARAY'A DÖNÜYOR MU? </b></p>
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SNEIJDER, GALATASARAY'A DÖNÜYOR MU? 

<p>Wesley Sneijder'le bunu konuşmadık. Bildiğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Sneijder'in yarın bir kitabı çıkıyor. Burada çok yoğun bi hayatı var</p>
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Wesley Sneijder'le bunu konuşmadık. Bildiğim kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Sneijder'in yarın bir kitabı çıkıyor. Burada çok yoğun bi hayatı var

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