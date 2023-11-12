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Ada'da Mbappe savaşı çıktı

Ada'da Mbappe savaşı çıktı
11 Kasım 2023 Cumartesi

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sözleşmesinde son sezonuna girmesiyle Ada'da transfer yarışı başladı. Bonservis bedeli ödenmeyecek olması Ada kulüplerini cezbederken, Fransız oyuncu için resmi adımlar atılması bekleniyor. İşte Kylian Mbappe'nin yeni sezonda transfer olabileceği kulüpler…

<p>Genç yaşta yaptıklarıyla futbol dünyasına damga vuran Kylian Mbappe, PSG ile sözleşmesinde son sezona girdi. </p>
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Genç yaşta yaptıklarıyla futbol dünyasına damga vuran Kylian Mbappe, PSG ile sözleşmesinde son sezona girdi.

<p>Messi ve Neymar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte yapılanmaya giden PSG yönetimi, Mbappe'ye yüksek ücretli bir sözleşme önermeyeceği aktarılıyor. </p>
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Messi ve Neymar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte yapılanmaya giden PSG yönetimi, Mbappe'ye yüksek ücretli bir sözleşme önermeyeceği aktarılıyor.

<p>İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile daha önce adı birçok kez anılan Fransız futbolcunun, PSG ile yeni sözleşme uzatması sonucu Real Madrid'in imajını korumak adına bu transferden tamamen vazgeçtiği biliniyor.</p>
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile daha önce adı birçok kez anılan Fransız futbolcunun, PSG ile yeni sözleşme uzatması sonucu Real Madrid'in imajını korumak adına bu transferden tamamen vazgeçtiği biliniyor.

<p>O dönem PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'de son açıklamasında, 'Zavallı Mbappe, muhtemelen Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır' ifadelerini kullanmıştı.</p>
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O dönem PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'de son açıklamasında, 'Zavallı Mbappe, muhtemelen Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır' ifadelerini kullanmıştı.

<p>Ada basını ise, Premier Lig devlerinin; Fransız yıldız için transfer yarışına başladığı manşetleri ile çalkalanıyor.</p>
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Ada basını ise, Premier Lig devlerinin; Fransız yıldız için transfer yarışına başladığı manşetleri ile çalkalanıyor.

<p>26 yaşındaki yıldızın, Ocak ayında sözleşmesinin son 6 ayına girmesiyle birlikte; Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Newcastle United'ın futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.</p>
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26 yaşındaki yıldızın, Ocak ayında sözleşmesinin son 6 ayına girmesiyle birlikte; Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Newcastle United'ın futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

<p>Bonservis ücreti ödenmeyecek olması Ada kulüplerini cezbederken, yüklü bir maaş teklifine hazırlanılıyor.</p>
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Bonservis ücreti ödenmeyecek olması Ada kulüplerini cezbederken, yüklü bir maaş teklifine hazırlanılıyor.

<p>Son olarak Dünya Kupası finalinde ülkesini penaltılara taşıyan yıldız isim, 2023 Ballon d'Or sıralamasında 3. olarak yerini almıştı.</p>
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Son olarak Dünya Kupası finalinde ülkesini penaltılara taşıyan yıldız isim, 2023 Ballon d'Or sıralamasında 3. olarak yerini almıştı.

<p>Bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıkan golcü isim, 12 kez ağları havalandırıp 1 kez de gol pası verdi.</p>
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Bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıkan golcü isim, 12 kez ağları havalandırıp 1 kez de gol pası verdi.

<p>Kylian Mbappe'nin piyasa değeri ise, Transfermarkt'e göre; 180 milyon euro olarak belirleniyor.</p>
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Kylian Mbappe'nin piyasa değeri ise, Transfermarkt'e göre; 180 milyon euro olarak belirleniyor.
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