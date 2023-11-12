8 / 11



İLK TAKIM OLMAK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de en fazla organize hücum geliştiren takım olan Fenerbahçe (35) bunların hiçbirini gole çeviremedi. Aynı süreçte en fazla direkt atak üreten ekip konumundaki Adana Demirspor (29) ise bu hücumlardan iki gol buldu ve sarı-lacivertlilerin filelerini bu şekilde havalandıran ilk takım olmaya çalışacak.