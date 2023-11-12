Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesi öne çıkan 10 istatistiği sizler için derledik.
MAĞLUP EDEMEDİĞİ TEK TAKIM
Adana Demirspor'un Süper Lig'e döndüğü 2021/22'den bu yana 2+ kez konuk ettiği takımlar arasında mağlup edemediği tek rakibi Fenerbahçe (1B 1M).
SON 3 MAÇIN İKİSİNDE PUAN KAYBI
Adana Demirspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisinde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe (1G 1B 1M), bu süreçten önce dokuz karşılaşmalık galibiyet serisi yakalamıştı.
EN UZUN SERİ
Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. En üst lig tarihinde bir sezonda çıktığı ilk yedi iç saha karşılaşmasından da galip ayrılmayı başaran son takım Sivasspor'du (2007/08).
BU ALANDA TEK TAKIM F.BAHÇE
Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçını da gol yemeden kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde bu şekilde üst üste 6+ galibiyet alan tek takım konumunda (1961'de 7 maç). En üst lig tarihinde bir sezonda çıktığı ilk altı dış saha karşılaşmasından da galip dönebilen bir takım bulunmuyor.
DAHA FAZLA PUAN 2022/23'TE
Süper Lig'de geride kalan süreçte çıktığı 11 maçta 21 puan toplayan Adana Demirspor (6G 3B 2M), bu aşamalarda daha fazla puan biriktirdiği tek sezonu 2022/23'te Vincenzo Montella yönetiminde geçirdi (22).
ÜST ÜSTE 2 YENİLGİ YOK
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetle sona erdi (21G 3B). Sarı-lacivertliler bugüne kadar İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 63 lig karşılaşmasında üst üste iki yenilgi almadı.
İLK TAKIM OLMAK İSTİYOR
Bu sezon Süper Lig'de en fazla organize hücum geliştiren takım olan Fenerbahçe (35) bunların hiçbirini gole çeviremedi. Aynı süreçte en fazla direkt atak üreten ekip konumundaki Adana Demirspor (29) ise bu hücumlardan iki gol buldu ve sarı-lacivertlilerin filelerini bu şekilde havalandıran ilk takım olmaya çalışacak.
2 GOLÜ DE ADANA FORMASIYLA
Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu 12 maçın sadece ikisinden mağlup ayrılan Younes Belhanda (3G 7B), sarı-lacivertli ekibin filelerine gönderdiği iki golü de Adana Demirspor formasıyla kaydetti.
ÜST ÜSTE 2 DEPLASMAN MAÇINDA GOL
Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Edin Dzeko (toplam 4 gol), üst üste 3+ dış saha karşılaşmasında fileleri havalandırdığı son süreci Aralık 2019-Ocak 2020 arasında Serie A'da yaşadı (Roma formasıyla 4 maç).
SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında yabancı meslektaşlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmedi (4G 2B) ve bu süreçteki dört galibiyetinde toplam 15 gol sevinci yaşadı.