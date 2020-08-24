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Adana'daki yangına çevre illerden ekiplerin desteği ile müdahale sürüyor. Yangından etkilenen 8 köy ve 800 hane boşaltıldı. Bakan Pakdemerli yangının seyrine ilişkin, ''Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün' dedi. Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, ''Sabotaj ihtimali ağır basıyor' açıklamasında bulundu.