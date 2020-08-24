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Adana orman yangını söndürüldü mü? İşte Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

Adana orman yangını söndürüldü mü? İşte Adana'daki orman yangınından fotoğraflar
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Dün öğle saatlerinde başlayan Adana'daki orman yangını hakkında araştırmalar sürüyor. Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı. Yangın şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açtı. Peki Adana orman yangını söndürüldü mü? İşte Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Dün öğle saatlerinde Adana'nın Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. Vatandaşlar Adana orman yangını söndürüldü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Dün öğle saatlerinde Adana'nın Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. Vatandaşlar Adana orman yangını söndürüldü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki yangına çevre illerden ekiplerin desteği ile müdahale sürüyor. Yangından etkilenen 8 köy ve 800 hane boşaltıldı. Bakan Pakdemerli yangının seyrine ilişkin, '<b>'Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün' </b>dedi. Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, '<b>'Sabotaj ihtimali ağır basıyor'</b> açıklamasında bulundu.</p>
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Adana'daki yangına çevre illerden ekiplerin desteği ile müdahale sürüyor. Yangından etkilenen 8 köy ve 800 hane boşaltıldı. Bakan Pakdemerli yangının seyrine ilişkin, ''Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün' dedi. Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, ''Sabotaj ihtimali ağır basıyor' açıklamasında bulundu.

<p>Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.</p>
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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

<p>İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı.</p><p><br></p>
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İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağırıldı.


<p>Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.</p>
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Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

<p>2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 8 köy ve 800 hane tahliye edildi. Gece ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.</p><p><br></p>
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2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 8 köy ve 800 hane tahliye edildi. Gece ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.


<p>Yangının ulaştığı bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, geri kalanlar Adana Valiliğince Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.</p>
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Yangının ulaştığı bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, geri kalanlar Adana Valiliğince Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.

<p>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi havadan izledi. </p>
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi havadan izledi. 

<p><b>SABOTAJ İHTİMALİ</b></p><p><b><br></b></p><p>Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangını en kısa sürede kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti. Pakdemirli, 'Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün' açıklamasında bulundu. </p>
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SABOTAJ İHTİMALİ


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangını en kısa sürede kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti. Pakdemirli, 'Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün' açıklamasında bulundu. 

<p>Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, <b>'Sabotaj ihtimali ağır basıyor' </b>açıklamasında bulundu. </p><p><br></p>
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Pakdemirli ayrıca kasıt ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, 'Sabotaj ihtimali ağır basıyor' açıklamasında bulundu.


<p>Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, vatandaşların bölgeye girmesine izin verilmiyor.<br></p>
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Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, vatandaşların bölgeye girmesine izin verilmiyor.

<p><b>KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ</b></p><p><b><br></b></p><p>Yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması nedeniyle kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, çıkış sebebinin söndürüldükten sonra tespit edilebileceği ifade edildi.</p>
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KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ


Yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması nedeniyle kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, çıkış sebebinin söndürüldükten sonra tespit edilebileceği ifade edildi.

<p>Bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel tim ve komando birlikleri sevk edilirken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye yeniden başlanacağı bildirildi.</p>
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Bölgeye Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel tim ve komando birlikleri sevk edilirken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye yeniden başlanacağı bildirildi.

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

<p>Adana'daki orman yangınından fotoğraflar</p>
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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

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Adana'daki orman yangınından fotoğraflar

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