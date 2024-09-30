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Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor

Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
30 Eylül 2024 Pazartesi

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında yapılacak hava gösterilerinin prova uçuşları sürüyor.

<p>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin hazırlıkları devam ediyor.</p>
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin hazırlıkları devam ediyor.

<p>İleri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programının yer alacağı festival kapsamında, havalimanında da stantlar kuruluyor.</p>
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İleri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programının yer alacağı festival kapsamında, havalimanında da stantlar kuruluyor.

<p>Hava gösterisine katılacak bazı uçaklar ise Adana semalarında prova uçuşu gerçekleştiriyor.</p>
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Hava gösterisine katılacak bazı uçaklar ise Adana semalarında prova uçuşu gerçekleştiriyor.

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