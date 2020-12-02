Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi RB Leipzig 4-3 kazanırken, İrfan Can Kahveci'nin bireysel şovu yaşandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Poulsen, 43. dakikada Mukiele, 66. dakikada Olmo ve 90+2. dakikada Sörloth'tan geldi.
Başakşehir'de yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, sonuncusu frikikten olmak üzere 45+2, 72 ve 85. dakikalarda ağları sarssa da mağlubiyeti engelleyemedi.
RB Leipzig'in Trabzonspor'un transferi Alexander Sörloth, RB Leipzig'teki 11. maçında ilk golünü Başakşehir'e 90+2. dakikada attı.
Bu sonucun ardından grupta 3 puanla son sırada kalan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi bileti alabilmek için PSG'nin deplasmanda Manchester United'a yenilmesini bekleyecek ve son maçta Fransız rakibini deplasmanda en az 2 farklı yenmeye çalışacak.
Grubun son haftasında PSG - Başakşehir ve RB Leipzig - Manchester United maçları oynanacak.
İRFAN CAN ADINI TÜRK FUTBOL TARİHİNE YAZDIRDI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in, RB Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi’nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.
Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.
OPTA verilerine göre, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, geçen sezondan bu yana resmi maçlarda attığı dokuz golün yedisini ceza sahası dışından kaydetti.
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten (Wayne Rooney vs Fenerbahçe) bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.
İrfan Can, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu. (Nisan 2003'te Cristiano Ronaldo & Ekim 2010'da Gareth Bale).
Başakşehir'de RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında konuştu.
Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen İrfan Can, 'İlk hat-trickim Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir grup şansımıza çıktı, yine de kıran kırana bir mücadele verdik. Bu maçta gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık, üzgünüm.' dedi.
Yedikleri 4. golün nedeni sorulan yıldız oyuncu, '3-3'ken kazanmak için öne çıktık, rakipte de kaliteli ayaklar var, şansı değerlendiriyorlar. Onlar da şansını değerlendirdi.' cevabını verdi.