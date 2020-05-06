Buna göre Afrika ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci
Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci
Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.
Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken
Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci,
Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.