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Afrika tarihinin en golcü isimleri! Listede sürpriz isim...

Afrika tarihinin en golcü isimleri! Listede sürpriz isim...
06 Mayıs 2020 Çarşamba

Afrika kıtasında, milli takımda oynayan tarihin en golcü 6 futbolcusu belli oldu. Afrika'nın uluslararası spor sitesi Afrique Sports, ilk 6'ya giren kıta tarihinin en iyi milli takım golcülerini belirledi.

<p>Buna göre Afrika ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci</p>
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Buna göre Afrika ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci

<p>Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci</p>
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Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci

<p>Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.</p>
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Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.

<p>Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken </p>
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Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken 

<p>Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci,</p>
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Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci,

<p>Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.</p>
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Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.

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