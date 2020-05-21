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Ters laleleri ilk defa gördüğünü belirten Dokur, 'Bunların muazzam bir görüntüsü var. Renkleri ve boyları diğer çiçeklerden çok farklı duruyor. Bundan sonra her yıl laleleri mutlaka ziyaret edeceğim. Çok etkilendim ve hayran kaldım.' diye konuştu.