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Ağustos ayında en çok satan 2. el otomobiller belli oldu!

Ağustos ayında en çok satan 2. el otomobiller belli oldu!
24 Eylül 2020 Perşembe

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasındaki artış, satışları durduramadı. Ağustos ayında en çok satan 2. el otomobiller belli oldu. Otomobil satışlarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi. İşte 2. el arabalarda en çok satılan 10 otomobil markası

<p>İkinci el otomobillerde en çok tercih edilen markalar belli oldu. Peki Türkiye'de en çok satan 2. el otomobiller hangileri? İşte 2020 Ağustos ayında Türkiye'nin en çok satılan 2. el otomobil marka ve modelleri...</p>
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İkinci el otomobillerde en çok tercih edilen markalar belli oldu. Peki Türkiye'de en çok satan 2. el otomobiller hangileri? İşte 2020 Ağustos ayında Türkiye'nin en çok satılan 2. el otomobil marka ve modelleri...

<p>İkinci el otomobil pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti. </p>
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İkinci el otomobil pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti. 

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<p>Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.</p><p>Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.</p>
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Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

<p><b>EN ÇOK SATILAN 10 MARKA</b></p><p><b><br></b></p><p>Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.</p>
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EN ÇOK SATILAN 10 MARKA


Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

<p><b>Renault </b>27 bin 923 adetle ikinci</p>
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Renault 27 bin 923 adetle ikinci

<p><b>Ford</b> da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.</p>
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Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.

<p>Ardından 19 bin 364 adetle <b>Fiat</b></p>
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Ardından 19 bin 364 adetle Fiat

<p>13 bin 717 adetle <b>Opel</b></p>
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13 bin 717 adetle Opel

<p>12 bin 286 adetle <b>BMW</b></p>
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12 bin 286 adetle BMW

<p> 11 bin 876 adetle <b>Mercedes-Benz</b></p>
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 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz

<p> 11 bin 832 adetle <b>Hyundai</b></p>
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 11 bin 832 adetle Hyundai

<p> 10 bin 89 adetle <b>Peugeot</b></p>
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 10 bin 89 adetle Peugeot

<p>8 bin 253 adetle de<b> Audi</b> sıralandı.</p>
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8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

<p>Satışlarını en fazla BMW ve Peugeot artırdı</p>
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Satışlarını en fazla BMW ve Peugeot artırdı

<p>Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.</p>
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Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

<p>Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.</p>
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Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

<p>- Ağustosta en hızlı Ford satıldı</p>
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- Ağustosta en hızlı Ford satıldı

<p>En hızlı satılan marka 24 günle Ford, </p>
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En hızlı satılan marka 24 günle Ford, 

<p>En yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.</p>
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En yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

<p>Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.</p><p><br></p>
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Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.


<p>Passat, Focus ve Clio zirveyi bırakmıyor...<br></p>
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Passat, Focus ve Clio zirveyi bırakmıyor...

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