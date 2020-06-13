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Aradan sonra oynadıkları için mutlu olduklarını belirten Ağaoğlu, 'Maçlar tehir edildiği günden bu yana, ligin oynanacak biteceği inancını yaşadım. Farkındaysanız da, bu konuyla ilgili yourm ve spekülasyon yapmayan, otoritelerin vereceği kararı bekleyen birkaç kulüpten biriydi Trabzonspor. Şükürler olsun ki yeniden başladık. İsmi yeni normal olarak adlandırılsa da, normale yakın bir dönem' dedi.