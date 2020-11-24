İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8772
  • EURO
    9,3577
  • ALTIN
    462.067
  • BIST100
    1330.84
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e hatırlatma! 'Kadıköy'de 15 dakika yerde yatarak şampiyon oldun'

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e hatırlatma! 'Kadıköy'de 15 dakika yerde yatarak şampiyon oldun'

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e hatırlatma! 'Kadıköy'de 15 dakika yerde yatarak şampiyon oldun'
24 Kasım 2020 Salı

Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maç sonrası hakemin verdiği 5 dakikalık uzatmayı eleştiren Teknik Direktör Fatih Terim'e, usta yorumcu Ahmet Çakar'dan ilginç bir yanıt geldi!

<p>Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 kaldığı Süper Lig 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.</p>
1
/
8

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 kaldığı Süper Lig 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Galatasray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.
2
/
8

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Galatasray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

<p>Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:</p>
3
/
8

Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:

<p>'Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu.'</p>
4
/
8

'Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu.'

<p>'En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı.' </p>
5
/
8

'En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı.' 

<p>'Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.'</p>
6
/
8

'Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.'

<p>'Radamel Falcao'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır.'</p>
7
/
8

'Radamel Falcao'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır.'

8
/
8

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.