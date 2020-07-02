Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında sert sözler...
Terim'in 'Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz' şeklindeki mesajını değerlendiren Çakar, Sabah Gazetesi'nde yer alan röportajında şunları söyledi:
'Terim, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede.'
'İnsan biraz utanır. 9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun.'
'O zamanlar adalet vardı, yine onun deyimiyle hakemler namusluydu ama bu sene başarısız olduğunda abuk subuk konuşuyorsun.'
'Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! F.Bahçe bu sene hakem hatalarından en fazla canı yanan takım. Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada.'
'Geçen sene Diagne'yi 14 milyon Euro'ya aldırttın, sonra nasıl elden çıkarırız diye kara kara düşündünüz.'
'Bu sene bitik Falcao'yu aldırdın, şimdi de ondan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsun.'
'Terim başarılı olduğunda herkes namuslu, adalet yüzde 100 var, hakemler süper, ama Terim başarısız olduğunda suç onda değil ya Zorlu'da ya da adaletsizlikte.'
'Bunu belki bazı camialara yedirebilirsin ama artık Türk milleti ve spor kamuoyu böylesine algı yönetimlerini yemiyor.'