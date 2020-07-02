İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,857
  • EURO
    7,7363
  • ALTIN
    390.211
  • BIST100
    116416

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay sözler: 'İnsan biraz utanır'

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e olay sözler: 'İnsan biraz utanır'
02 Temmuz 2020 Perşembe

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz' mesajı futbol gündemini salladı! Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in bu sözlerini değerlendirirken tecrübeli teknik adamla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

<p>Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında sert sözler...</p>
1
/
11

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında sert sözler...

<p>Terim'in <b>'Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz' </b>şeklindeki mesajını değerlendiren Çakar, Sabah Gazetesi'nde yer alan röportajında şunları söyledi:</p>
2
/
11

Terim'in 'Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz' şeklindeki mesajını değerlendiren Çakar, Sabah Gazetesi'nde yer alan röportajında şunları söyledi:

<p>'<b>Terim</b>, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama <b>çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede</b>.' </p>
3
/
11

'Terim, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede.' 

<p>'İnsan biraz utanır. 9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de <b>Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü</b> diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun.' </p>
4
/
11

'İnsan biraz utanır. 9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun.' 

<p>'O zamanlar adalet vardı, yine onun deyimiyle hakemler namusluydu ama bu sene başarısız olduğunda <b>abuk subuk konuşuyorsun.</b>' </p>
5
/
11

'O zamanlar adalet vardı, yine onun deyimiyle hakemler namusluydu ama bu sene başarısız olduğunda abuk subuk konuşuyorsun.

<p>'Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! <b>F.Bahçe bu sene hakem hatalarından en fazla canı yanan takım. </b>Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada.'</p>
6
/
11

'Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! F.Bahçe bu sene hakem hatalarından en fazla canı yanan takım. Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada.'

<p>'Geçen sene <b>Diagne'yi 14 milyon Euro'ya aldırttın</b>, sonra nasıl elden çıkarırız diye kara kara düşündünüz.' </p>
7
/
11

'Geçen sene Diagne'yi 14 milyon Euro'ya aldırttın, sonra nasıl elden çıkarırız diye kara kara düşündünüz.' 

<p>'Bu sene <b>bitik Falcao'yu aldırdın</b>, şimdi de ondan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsun.' </p>
8
/
11

'Bu sene bitik Falcao'yu aldırdın, şimdi de ondan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsun.' 

<p>'Terim başarılı olduğunda herkes namuslu, adalet yüzde 100 var, hakemler süper, ama <b>Terim başarısız olduğunda suç onda değil ya Zorlu'da ya da adaletsizlikte.</b>' </p>
9
/
11

'Terim başarılı olduğunda herkes namuslu, adalet yüzde 100 var, hakemler süper, ama Terim başarısız olduğunda suç onda değil ya Zorlu'da ya da adaletsizlikte.

<p><b>'Bunu belki bazı camialara yedirebilirsin</b> ama artık Türk milleti ve spor kamuoyu böylesine algı yönetimlerini yemiyor.'</p>
10
/
11

'Bunu belki bazı camialara yedirebilirsin ama artık Türk milleti ve spor kamuoyu böylesine algı yönetimlerini yemiyor.'

11
/
11

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.