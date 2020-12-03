10 / 16



'DENİZLİ'Yİ 3-4 YIL ÖNCE GÖRDÜM'

Ben Mustafa Denizli Hocamla 3-4 yıl evvel Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yemek yedim. O günden sonra Mustafa Denizli'yi görmedim. Beşiktaşlılığı'ndan da hocalığından da keyif alırım. Ancak bizim şu anda bir hocamız var. En zor zamanında gelmiş, burada mücadele ediyor. Ben sadece Beşiktaş'ın başarısıyla yaşamak isteyen birisiyim. Acı eleştirilerden, troll tayfalara seslenmek istiyorum, çocuklarım üzülüyor ama ben sizi hiç takmıyorum. Çok kötüsün, sen bu işi beceremiyorsun diyor. Buna saygı duymak zorundayım. Ama yazıp yazıp kaçanlar var, onlar kendini biliyor. Buna karşıyım.