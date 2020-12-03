Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da canlı yayına katıldığı programda oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...
Gelir ve giderinizin eşitlenmesi lazım. Bir süre sonra da süratli bir şekilde yapmak gerekiyor. Sözleşmelerinize çok dikkat edeceksiniz. 3 senede uzun uzun yapılamaz. En büyük katkıyı da taraftardan alacağız. Camianın sahibi taraftar diyoruz. Gelen yöneticiler de taraftardır. Yöneticiye düşen 10'sa taraftara düşen 1'dir. Geldin, sana güçlü başkan dediler ver paraları ile olsa verelim. Canımızı verelim.
Biz, yeni futbolcularımızı eskilerin 3'de 1'i maliyete getirdik. Bunun yüzünden de tepki aldık. Transferde başarısız dediler. Gelen arkadaş daha sahaya çıkmadan, adamların geliş fiyatlarına bakarak bu transferden bir şey olmaz dediler. Bu doğru değil.
'HER GÜN AVUKATLAR GELİYOR'
Beşiktaş'ın ekonomik sürecini sağlıklı hale getirmediğimiz sürece haciz devam edecek. Alacaklı insanlar var, bazılarını çok mağdur da etmişiz. Adama bir şey yaptırmışsınız, parasını vermemiişsiniz. Bu benim için çok üzücü bir şey. Yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımız olmuş, onlara da tazminatlarını almaya geliyor. Kulübe her gün avukatını gönderen, bizim gelmemizden sıkıntı yaşayanlar var. Onlar kim olduklarını biliyor. Ben onlara sesleneyim, yapmasınlar. Pandemi sürecinde herkes evinde ama ben ortalıkta insanlarla görüşmeye devam ediyorum. 60 yaşını devirdim, neredeyse sokağa çıkamayacağım.
'LJAJIC İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM'
Ljajic ile ben 3 kere konuştum. Birincide 'Kovid süreci beni hırpaladı' dedi. İkincide 'Şans bulamıyorum, bulursam mucizeler yaratacağım' dedi. Üçüncüde 'Söz veriyorum düzeleceğim' dedi. Onu da kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var çünkü. Ücreti bir kenara, onu biz kazanabilirsek bundan Beşiktaş Futbol Takımı faydalanacaktır. Onu kazanıp, tekrar verim alabileceğimiz bir pozisyona getirmek istiyoruz.
'YAZIP YAZIP KAÇANLAR VAR'
İstanbul'u terk edip, lüks köylere gidenler var. Tweet atıyorlar, bunu eleştirdim, tepki gördüm. Ben sosyal medyayı takip etmiyorum ama pozitif anlamda kullananların başımın üstünde yeri var. Tabii ki Beşiktaş, Jimnastik Kulübü'dür. Bu bir dil sürçmesidir. Beşiktaş Spor lafımı eleştirenin art niyetli olması lazım. Sadece beni eleştirmek adına bunu yaptıklarını söyleyebilirim. Esprili takılanları anlarım ama bunu dan dan dan diye vuruyorsa niyet başkadır.
'DORUKHAN YÜZDE 90 BİTTİ'
Dorukhan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer bu. İmzalar atılmadan bir şey denmez. Bana göre olumlu anlamda yüzde 90 bitti. Benim fikrimi soruyorsanız gideceğini düşünmüyorum. Dorukhan'ın da bana rol yaptığını düşünmüyorum. Görüşüyoruz, her şey müspet sadece kağıda dökülecek.
'TAMAM BAŞKANIM DEDİ'
Futbolcu benimle konuşuyor, gelmek istediğini söylüyor, Emre Kocadağ ile konuşuyor. Ben, 'Benimle beraber bu imzayı at, benden sonra da önünde uzun yıllar forma giy' dedim. O da 'Tamam başkanım' dedi.
'HOCAMIZIN HER ZAMAN YERİ VARDIR'
Biz iş adamıyız. Bizim ağzımızdan bir laf çıktığı zaman son dakikaya kadar geçerlidir o. Ben dedim ki Sergen Hoca, ne zaman bırakmak isterse onun o saate kadar yeri var. Kontratı getirsin, imzalayayım dedim. Bu laf başkanın ağzından çıkıyor. Sergen Hoca, ayrılmak istemediği sürece burada yeri vardır. Maç iyi gidiyor, Sergen Hoca'yı ele alıyorlar, kötü gidiyor, Sergen Hoca'yı ele alıyorlar
'DENİZLİ'Yİ 3-4 YIL ÖNCE GÖRDÜM'
Ben Mustafa Denizli Hocamla 3-4 yıl evvel Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yemek yedim. O günden sonra Mustafa Denizli'yi görmedim. Beşiktaşlılığı'ndan da hocalığından da keyif alırım. Ancak bizim şu anda bir hocamız var. En zor zamanında gelmiş, burada mücadele ediyor. Ben sadece Beşiktaş'ın başarısıyla yaşamak isteyen birisiyim. Acı eleştirilerden, troll tayfalara seslenmek istiyorum, çocuklarım üzülüyor ama ben sizi hiç takmıyorum. Çok kötüsün, sen bu işi beceremiyorsun diyor. Buna saygı duymak zorundayım. Ama yazıp yazıp kaçanlar var, onlar kendini biliyor. Buna karşıyım.
'ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLACAĞIZ'
Benim vermek istediğim mesaj şu; mali imkanları kısıtlayarak takımımın sürekli şampiyonluk almasını hedeflemmişi. Benim kafamdaki tablo gelir ve giderleri eşitleyip, kısıtlı bütçe ile yıllar boyunca sürekli şampiyonluğu kovalayacağız. Kimse benden şampiyon olamayacağız dememi beklemesin. Tasarruf yapacağız, tasarrufu yapıp, şampiyonluk yarışında olacağız.
'CENK TOSUN'U İSTERİM'
Cenk bizim için uygun olur. Olabilse keşke. Onun satışını yapan da benim Everton'a. Benim için özel bir çocuk ama şu anda orada top oynuyor. Eğer orası derse ki Cenk'e ihtiyacımız var, biz alamayız. Ama bize derlerse Evet Cenk oynayabilir, o zaman kiralayabiliriz. Yabancı biri yerine yerli biri bizim için tercihtir. Kendi kulübünün kararını görmeden Cenk'le ilgili bir tasarrufumuz olmaz.
'ABOUBAKAR'IN SAKATLIĞI YOK'
Biz kesinlikle bonservis vermedik. Ben gelmeden yapılan 16-17 milyon euro'lar verildi. Bonservissiz futbolcular aldık. Aboubakar, bonservisle gelmedi, sadece ücreti verildi. Rosier, cüzi bir miktara geldi. Çok ciddi bir miktara. Aboubakar'ın sakatlığı bana göre yok. GÖnderen takım da çok pişmanmış. Aboubakar çok güçlü bir çocuk. Maneviyatı da güçlü. Temiz kalpli, gülen bir insan. O sakat olsa da uçar, durduramazsınız.
'HEYKELİ DİKİLSİN AMA PAZARLIK YAPARIM'
Atiba iyi bir aile babası, iyi bir profesyonel, iyi bir futbolcu. Yabancı sayısında kısıtlamadan daha önemlisi gelecek yabancıların tarifi. Atiba, TÜrk gençlerine örnek olabilecek iyi bir yabancı futbolcu. Atiba da biraz pazarlığı seviyor, ben de seviyorum. Gecikmenin nedeni pazarlığı uzattık. Beşiktaş'ın menfaatini korumak için pazarlık yaptım. Heykelini diksinler tabii ki. Heykelinin dikilmesi benim ona namütena bir ücret vermemi gerektirmiyor.
'SATARLARSA ALACAĞIZ'
Rosier'i satarlarsa, gelirse alacağız. Beğendiğim ve sevdiğim bir futbolcu. Görüşmeler olmadı. Teknik kadronun onayını almadan yaptığımız bir transfer bu. İyi ki denk gelmiş şansımıza.