Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda dün yönetim, futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan testler sonucu 8 kişinin sonucu pozitif çıktı.
TOPLAM VAKA 10 OLDU
Pozitif vakalardan birinin futbolcu olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10’a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi.
İDMANLAR YİNE İPTAL
İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.
100 KİŞİYE TEST YAPILDI
Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından Çarşamba günü bir kez daha koronavirüs testinden geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından koronavirüs testine tabi tutuldu.
AHMET NUR ÇEBİ KONUŞTU
Yaşanan bu sürecin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hürriyet'e konuştu. Çebi, Ümraniye'de olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi ve 'korona bizi de vurdu' açıklamasında bulundu.
İŞTE SON DURUM
Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile olan görüşmesinin detaylarını ve takımın son durumunu böyle anlattı.
'SIK SIK TESİSLERE GİDİP GELİYORDU'
'Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaklaşık 2 aydır Nevzat Demir Tesisleri’nde kulübün sorunlarını hafifletmek hem de transfer çalışmaları için tesisler çok sık gelip gidiyordu.'
'ÜMRANİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL'
'Ama maalesef sayın başkan da virüse yakalandı. Ancak şu an tesislerde olağanüstü bir hal var ve her yer dezenfekte ediliyor.'
'BAŞKAN KARANTİNAYA ALINDI'
Sayın başkan dışında kulüp çalışanlarının olduğu 7 kişi karantina altına alındı. Ahmet Nur Çebi ile konuştuğumda çok zor günler geçirdiğini aslında tesislere gelmemesi gerektiğini ama mecbur kalarak geldiğini söyledi.
NEDEN TESİSLERE SIK SIK GİDİP GELİYORDU?
Sayın başkan, ‘Gökhan ve Caner gibi oyuncularla görüşmem lazımdı bu nedenle Ümraniye’de karargah kurduk ama virüs bizi de vurdu ancak kontrolde önemli miktarda pozitif veriler çıkması beni sevindirdi yine de tedbir olarak evde karantina altındayım.’ ifadelerini kullandı.
KARAR AŞAMASINDA
Diğer kulüp görevlilerine de test yapıldı bunların sonucunda antrenmanların devam edip etmeyeceği belli olacak.
FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMAK İSTEMİYOR
Şu an Beşiktaş’ta futbolcuların çoğu antrenmana çıkmak istemiyor çünkü herhangi bir tesis çalışanında çıkacak bir durumun kendilerini etkileyeceklerini düşünüyorlar.
ATIBA NEGATİF, BURAK TEMİZ ÇIKTI
Atiba’nın testi negatif çıkmış, sağlıklı olduğunu söylüyor. Burak Yılmaz’da görüldüğü tespit edilmişti ama perşembe günü genel bir testten geçti ve temiz olduğu çıktı.
TOP SERGEN YALÇIN'DA
Teknik direktör Sergen Yalçın ile konuştuğumda daha önce ertelenen antrenmanların 1 hafta daha futbolcuların durumuna bağlı olarak öteleneceğini söyledi. Sergen Yalçın, herkesin negatif çıkması halinde antrenman tarihlerinin netleşeceğini ifade etti.