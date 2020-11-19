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  • Ahmet Nur Çebi rakamı açıkladı! Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtar çekti...

Ahmet Nur Çebi rakamı açıkladı! Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtar çekti...

Ahmet Nur Çebi rakamı açıkladı! Abdullah Avcı Beşiktaş'a ihtar çekti...
19 Kasım 2020 Perşembe

Beşiktaş'ın görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlılardan alacaklarına karşılık ihtar çekti.

<p>Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı. </p>
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Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı. 

<p>Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo mavili ekip Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.</p>
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Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo mavili ekip Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

<p>Avcı'nın bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlı ekipten alacağı tazminat yeniden gündeme geldi.</p>
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Avcı'nın bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlı ekipten alacağı tazminat yeniden gündeme geldi.

<p>Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deneyimli teknik adamın kulübe ihtar çektiğini ifade etti.</p>
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deneyimli teknik adamın kulübe ihtar çektiğini ifade etti.

<p>Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle bugün gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında Beşiktaş'ın eski, Trabzonspor'un ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile süren alacak sorununa dair açıklamada bulundu.</p>
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle bugün gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında Beşiktaş'ın eski, Trabzonspor'un ise yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile süren alacak sorununa dair açıklamada bulundu.

<p>Ajansspor'un haberine göre Çebi, Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini söyledi.</p>
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Ajansspor'un haberine göre Çebi, Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini söyledi.

<p>Çebi, 'Bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı...</p>
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Çebi, 'Bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı...

<p>Trabzonspor'dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi' dedi.</p>
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Trabzonspor'dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi' dedi.

<p>Avcı ile karşılıklı oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Çebi, 'Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır...<br></p>
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Avcı ile karşılıklı oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Çebi, 'Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır...

<p>Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor'a gidiyorsun... </p>
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Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor'a gidiyorsun... 

<p>Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum' dedi.</p>
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Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum' dedi.

<p>Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da Abdullah Avcı'nın hem Trabzonspor'un başına geçtikten sonra Beşiktaş'tan alacaklı görünmesinin etik olmayacağını belirtti.</p>
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Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da Abdullah Avcı'nın hem Trabzonspor'un başına geçtikten sonra Beşiktaş'tan alacaklı görünmesinin etik olmayacağını belirtti.

<p>Urgancılar, 'İki takım karşılaştığında ikisinden de alacaklı olan bir teknik direktör görüntüsü olacak. Bu etik olmaz' diye konuştu.</p>
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Urgancılar, 'İki takım karşılaştığında ikisinden de alacaklı olan bir teknik direktör görüntüsü olacak. Bu etik olmaz' diye konuştu.

<p>Beşiktaş, 3 Temmuz 2019 tarihinde deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak, takımın başına geçirmişti.</p>
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Beşiktaş, 3 Temmuz 2019 tarihinde deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak, takımın başına geçirmişti.

<p>Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 euro prim de bulunuyordu. Başarısız sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Avcı ile yolları ayırmış ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.</p>
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Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 euro prim de bulunuyordu. Başarısız sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Avcı ile yolları ayırmış ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.

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