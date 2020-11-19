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Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 euro prim de bulunuyordu. Başarısız sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Avcı ile yolları ayırmış ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.