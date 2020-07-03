Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Kulübün mali yapısından, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına dek birçok konuya değinen Çebi, sözlerine kampanyayla ilgili bilgi vererek başladı.
Çebi'den , Fikret Orman'a sert sözler geldi!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, muhalefetin arkasından ofisler tutup toplantılar yaptığını söyleyerek, “Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun! Böyle olunca kendimi daha güçlü hissederim” dedi.
Mali Genel Kurul’da Fikret Orman yönetiminin ibrasıyla ilgili olarak, “Genel kurul üyeleri vicdanlarıyla karar verecektir” diyen Çebi, Orman ve yönetimine de Beşiktaş’a yaptıklarından dolayı kızgın olduğunu ifade etti.
Türk sporunda bir ekonomik krizin olduğunu ve bu durumun pandemiyle birlikte üst seviyeye geldiğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş da bundan nasibini aldı. Bu durumun altından kalkmak çok da kolay değil.
En büyük destekçiniz taraftar ve sponsorlar. Ancak taraftar maça gelemiyor, bilet satamıyorsunuz. Buradan yüzde 25-30 kayıp var. Bunun dışında sponsorların da ekonomik kayıpları oldu ve onlar da 'Pardon, bu kadar veremiyoruz, çıkıyoruz' demeye başladı. Bunları alt alta koyduğunuz zaman, ben kendi camiam adına konuşuyorum ama bütün camialar sıkıntıya girdi. Herkes şu anda oyalamaya geçti. İçinde bulunduğu sıkıntıyı açıklamıyor. Herkes, 'Önce başkaları çıkıp zor durumda kaldığını açıklasın da biz sonra açıklarız' demeye başladı. Herkes sadece oyalıyor. Böyle bir tarz ve tavır var.
İçinde bulunduğumuz durumu şeffaf şekilde buranın sahibiyle paylaşmamız lazım. Buranın sahibi genel kurul ve taraftar. Dolayısıyla onlardan bir şeyleri saklayarak, onlardan alkış almak adına pembe tablolar sunarak kulüpleri her geçen gün daha da çıkmaza sürüyoruz. Buradaki kampanyanın manevi tarafı da önemli. İnsanlar ortak paydada buluştuğunda birlik ve beraberlik oluyor. Nasıl Beşiktaş gol attığında herkes aynı anda seviniyorsa, aynı anda acıyı da tadacaklar.
'BIRAKMAM SENİ' KAMPANYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Paramızın olmadığını, transfer yaparken zorlandığımızı bilmeleri, manevi anlamda birlikteliğe sebebiyet verir. Bu kampanyanın maddiyatının yanı sıra maneviyatının da önemi var.
Bankalara borçluyuz, bütün gelirlerimizi temlik etmişiz. Bankalar da haklı, para verdiler. Buradan onlara da teşekkür etmek gerekiyor. Biraz faiz oranlarında abartı var, inşallah düzeltecekler ama bankalar olmasa ne olacaktı? Ancak kurumlar yaşamadığı müddetçe bankalar da gelirlerini tahsil edemezler.
Kurumlar yaşarsa gelir gelir. Tüm gelirlerini aldığınız kurumların ayakta kalma şansı olmaz. 3-5 senede değil, 10 senede 15 senede bu parayı alın dedik.
Bu arada kurumlar ayakta kalsın, aksi halde hiç alamayacaksınız dedik. Taraftarlarımızı SMS yoluyla, havale-eft yöntemiyle attığı paralarla bu süreçte ayakta durmaya çalıştık. Bu arada bankalarla da yeni bir yapılandırma için talepte bulunduk ve beklemeye geçtik. Ama şu bir gerçek ki, taraftar kulübüne sahip çıkmıyorsa, başkasının ne kadar sahip çıkmasını bekleyebilirsiniz. Bu işler bir iki kişinin altından kalkabileceği bir durum değil.
Türkiye’nin en varlıklı iş adamı bile olsanız, bu kulüplere bu parayı yetiştiremezsiniz. Kulüpler düzenli, sistematik şekilde gelirlerini sağlamalı. Bir iş adamı gelir, 3 aylık borcu kapatabilir ama önemli olan süreklilik” diye konuştu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın uzun süre takımda kalmasını istediğini ifade ederek, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” dedi.
Çebi, ayrıca takımın bütçesinin TFF tarafından önümüzdeki sezon 30-35 milyon Euro civarında belirleneceğini tahmin ettiğini söyledi.