6 / 15



En büyük destekçiniz taraftar ve sponsorlar. Ancak taraftar maça gelemiyor, bilet satamıyorsunuz. Buradan yüzde 25-30 kayıp var. Bunun dışında sponsorların da ekonomik kayıpları oldu ve onlar da 'Pardon, bu kadar veremiyoruz, çıkıyoruz' demeye başladı. Bunları alt alta koyduğunuz zaman, ben kendi camiam adına konuşuyorum ama bütün camialar sıkıntıya girdi. Herkes şu anda oyalamaya geçti. İçinde bulunduğu sıkıntıyı açıklamıyor. Herkes, 'Önce başkaları çıkıp zor durumda kaldığını açıklasın da biz sonra açıklarız' demeye başladı. Herkes sadece oyalıyor. Böyle bir tarz ve tavır var.