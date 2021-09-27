Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Yarın akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.
Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti.
Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın dün akşam Amsterdam'a giden kafilede yer almadı.
17 KİŞİLİK KADRO
Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor.
KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK
Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.
Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Rosier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev verecek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif.
Josef'in stoperde oynaması halinde orta sahada Oğuzhan - Kenan - Salih - Can Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da Batshuayi'yi oynatması bekleniyor.
Umut Meraş'ın stoperde oynaması halindeyse orta sahanın Josef - Kenan -Oğuzhan - Salih - Rıdvan'dan oluşması ikinci ihtimal.
Siyah beyazlıların Ajax karşısındaki muhtemel on biri şöyle:
Ersin Destanoğlu
Valentin Rosier
Serdar Saatçı
Umut Meraş
Fabrice N'Sakala
Josef de Souza
Kenan Karaman
Oğuzhan Özyakup
Salih Uçan
Rıdvan Yılmaz
Michy Batshuayi