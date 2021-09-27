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Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'ın zor kararı!

Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'ın zor kararı!
27 Eylül 2021 Pazartesi

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın başı sakatlıklarla dertte! Hollanda'ya 3'ü altyapıdan olmak üzere 17 futbolcu götürebilen Yalçın'ın, stoperde genç Serdar Saatçı'nın yanında kimi oynatacağı ise merak konusu. İşte Beşiktaş'ın Ajax maçı muhtemel 11'i...

<p><b>Beşiktaş</b>, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında <b>Ajax</b>'a konuk olacak. <b>Yarın akşam</b> Amsterdan <b>Johan Cruyff Arena</b>'da oynanacak karşılaşma<b> TSİ 19:45'te</b> başlayacak ve Fransız hakem<b> Benoit Bastien</b> tarafından yönetilecek.</p>
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Yarın akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

<p>Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam <b>12 futbolcudan yoksun</b> gitti. </p>
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Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti.

<p>Sakatlıkları geçmeyen <b>Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou</b>, Covid-19 pozitif olan <b>Montero </b>ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan <b>Güven Yalçın</b> dün akşam Amsterdam'a giden kafilede yer almadı.</p>
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Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın dün akşam Amsterdam'a giden kafilede yer almadı.

<p><b>17 KİŞİLİK KADRO</b></p><p><br></p><p>Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör <b>Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. </b></p>
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17 KİŞİLİK KADRO


Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor.

<p><b>KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK</b><br></p><p><br></p><p>Üstelik stoperler <b>Vida, Welinton </b>ve <b>Montero</b>'nun yokluğuna, stoper oynayabilen <b>Atiba, Necip ve Mehmet Topal</b> eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu <b>Serdar Saatçı</b> dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.</p>
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KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK


Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.

<p>Teknik direktör <b>Sergen Yalçın</b>'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.</p>
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.

<p>Kaleyi <b>Ersin</b>'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte <b>Rosier </b>ve sol bekte de <b>N'Sakala</b>'ya görev verecek. <b>Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif. </b></p>
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Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Rosier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev verecek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif.

<p><b>Josef'in stoperde oynaması halinde</b> orta sahada <b>Oğuzhan - Kenan - Salih - Can Bozdoğan</b>'a görev vermesi santrforda da <b>Batshuayi</b>'yi oynatması bekleniyor.</p>
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Josef'in stoperde oynaması halinde orta sahada Oğuzhan - Kenan - Salih - Can Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da Batshuayi'yi oynatması bekleniyor.

<p><b>Umut Meraş'ın stoperde oynaması halindeyse </b>orta sahanın <b>Josef - Kenan -Oğuzhan - Salih - Rıdvan</b>'dan oluşması ikinci ihtimal.</p>
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Umut Meraş'ın stoperde oynaması halindeyse orta sahanın Josef - Kenan -Oğuzhan - Salih - Rıdvan'dan oluşması ikinci ihtimal.

<p>Siyah beyazlıların Ajax karşısındaki <b>muhtemel on biri</b> şöyle:</p>
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Siyah beyazlıların Ajax karşısındaki muhtemel on biri şöyle:

<p>Ersin Destanoğlu</p>
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Ersin Destanoğlu

<p>Valentin Rosier</p>
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Valentin Rosier

<p>Serdar Saatçı </p>
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Serdar Saatçı

<p>Umut Meraş </p>
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Umut Meraş

<p>Fabrice N'Sakala</p>
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Fabrice N'Sakala

<p>Josef de Souza</p>
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Josef de Souza

<p>Kenan Karaman</p>
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Kenan Karaman

<p>Oğuzhan Özyakup</p>
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Oğuzhan Özyakup

<p>Salih Uçan</p>
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Salih Uçan

<p>Rıdvan Yılmaz</p>
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Rıdvan Yılmaz

<p>Michy Batshuayi</p>
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Michy Batshuayi

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