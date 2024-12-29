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Milli ve manevi değerlerine bağlı, hakikati haykıran, doğru tarafta yer alan, cesur bir çocuk yetiştirmek istediğini kaydeden Aydemir, 'Bugün, ben bir milletvekili olarak genç arkadaşlarımın daha bilinçli olması için gerek Filistin gerek diğer konuları anlatmaya gayret ettim. Evladımın da daha bilinçli olması adına bunu bir miras olarak bırakmak istiyorum. Üstat Sezai Karakoç'un dediği gibi 'O çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek çocuğu.' O beklenen çocuğun olması için onu güzel bir şekilde yetiştiren bir anne olmak istiyorum.' diye konuştu.

- 'İyi yetişen bir nesil, dünyayı ve toplumu değiştirebilecek bir güce sahiptir'

Bir anne, kadın için en kutsal vazifelerden birinin de bir çocuğu hayata hazırlamak, topluma iyi bir insan kazandırmak olduğunu dile getiren Aydemir, iyi bir nesil olmadan güçlü bir toplumun var olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Çocukların, geleceğimizin aynası olduğunu vurgulayan Aydemir, 'Onlara doğru bir eğitim vermek, vicdanlı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Çünkü iyi yetişen bir nesil, sadece ailelerini değil, dünyayı ve toplumu değiştirebilecek bir güce sahiptir. Bugün hepimizin ilham aldığı büyük liderlerin, güçlü şahsiyetlerin arkasında, onları sevgiyle, sabırla ve inançla yetiştiren bir anne olduğunu unutmamalıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ı yetiştiren bir annenin hikayesi bunun en güzel örneklerinden biridir.' değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere iyi bir örnek olmak istediğinin altını çizen Aydemir, 'Ben kendi hikayemle aslında genç arkadaşlarıma şunu demek istiyorum: 'Hem güçlü bir anne hem güçlü bir eş hem de güçlü bir unvana sahip olabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Genel Kurul çalışmaları ve Meclis'teki diğer çalışmaları sırasında bebeğinin onu odasında beklediğini anlatan Aydemir, partisinin grup toplantılarına bebeğiyle katılmak istediğini ancak kış ayları olması nedeniyle onun sağlığını düşündüğü için bunu biraz ertelediklerini söyledi.

TBMM'de Genel Kurul çalışmalarına da bebeğiyle katılmak isteyen Aydemir, 'Bu benim hamileliğimin ilk günlerinde araştırdığım bir konu. Avrupa Parlamentosu'nda bunun örnekleri sıkça yaşanmış. Ben Türkiye Parlamentosu'nda da yaşanması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de bununla alakalı bir girişim olmamış. Buna ilişkin aykırı bir metin yok ancak destekleyici bir metin de yok. Ben kendimi şu şekilde savunuyorum; o, bana bağımlı, ben de işim bağımlıyım; nasıl işim bensiz olmuyorsa o da bensiz olmuyor; o zaman Genel Kurul'a bence onu da sokmalıyım. 2025'te Meclis'te bir sürpriz yaşanır diye ümit ediyorum.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini koyduğu Yusuf Tayyip bebek, annesi Zehranur Aydemir'in girişimleri sonuç verirse, milletvekillerinin çalışmaları sırasında TBMM Genel Kurul Salonu'na giren ilk bebek olacak.