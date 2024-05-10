AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanlığı, Gazze'de yaşanan katliamlara karşı yaptığı basın açıklamasında Gazze'deki kadınların yaşadığı acı ve zorlukları dile getirdi.
Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında AK Parti Niğde Kadın kolları Başkanı Nurdan Özkul anneler adına İsrail'e çağrıda bulundu, ateşkes için bir adım beklediklerini ifade etti.
Özkul, 'Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı.
Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor' dedi.
AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları tarafından Anneler Günü vesilesiyle Gazze'de yaşam hakları elinden alınan anneler için basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çanakkale'de AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları tarafından İskele Meydanı'nda Anneler Günü vesilesiyle, Gazze'de yaşam hakları elinden alınan anneler için basın açıklaması düzenlendi.
Açıklamaya AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Koları Başkanı Alperen Uysal ve partililer katıldı.
Basın açıklamasını yapan AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, 'Pazar günü Anneler Günü . Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum.' dedi.
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi Filistinli anneler için toplandı.
Sakarya'da Gar Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankart taşıdı.
Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Filistin, Gazze ve Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.
Turan, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının öldüğünü aktararak, 'Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100.' dedi.
Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 6 bin hamile kadının risk altında olduğuna işaret eden Turan, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını kaydetti.
Turan, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri onayladığını bildirmesine değinerek, 'Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum; vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?' ifadesini kullandı.
Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile partililer katıldı.