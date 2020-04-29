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'Kent merkezinin yanı sıra özellikle çevre illerden sağlık turizmi anlamında yoğun bir şekilde hasta aldığımızı ifade edebilirim. Hizmete 13 Şubat 2020'de soktuğumuz 250 yataklı ek hizmet binası ile birlikte sağlık standardımızı çok daha üst seviyelere çıkarmış olduk. 42 bin metrekare alanımızı yeni ek hizmet binası ile birlikte 44 bin metrekare daha genişletildi. Çok nitelikli 248 odası ile ihtiyacımız olan ve hak ettiğimiz sağlık hizmetini sunma adına çok önemli bir hastane oldu. Hastanemiz teknolojik olarak en üst seviyede tıbbi cihazlarla donatıldı.'