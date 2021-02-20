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Tartışmaları kararların ardından birçok sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olması gerektiği yönünde paylaşım yapan Galatasaraylı taraftarlar, Babacar'ın da kırmızı kart görmesi görüşünde birleşti.