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  • Alanyaspor Galatasaray maçında Fatih Terim çok sinirlendi! Luyindama kararı Fenerbahçe derbisi...

Alanyaspor Galatasaray maçında Fatih Terim çok sinirlendi! Luyindama kararı Fenerbahçe derbisi...

Alanyaspor Galatasaray maçında Fatih Terim çok sinirlendi! Luyindama kararı Fenerbahçe derbisi...
20 Şubat 2021 Cumartesi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u tek golle mağlup ettiği karşılaşmaya Hakem Zorbay Küçük'ün kararları damga vurdu.

<p>Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olduğu maçta, sarı kırmızılı takım, Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi.</p>
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olduğu maçta, sarı kırmızılı takım, Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

<p>Müsabaka 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Umut Güreş'le giriştiği mücadele sonrasında yerde kaldı.</p>
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Müsabaka 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile devam ederken 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Umut Güreş'le giriştiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

<p>Sarı kırmızılı futbolcular, Hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulunurken oyun devam etti.</p>
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Sarı kırmızılı futbolcular, Hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulunurken oyun devam etti.

<p><b>KIRMIZI KART İSYANI</b></p>
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KIRMIZI KART İSYANI

<p>Müsabakanın 36. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Babacar'ın müdahalesi sonrası Luyindama yerde kalırken oyuncunun kaşı açıldı.<br></p>
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Müsabakanın 36. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Babacar'ın müdahalesi sonrası Luyindama yerde kalırken oyuncunun kaşı açıldı.

<p>Galatasaraylı futbolcular müdahale sonrasında kırmızı kart beklerken Hakem Zorbay Küçük sarı kart çıkardı.</p>
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Galatasaraylı futbolcular müdahale sonrasında kırmızı kart beklerken Hakem Zorbay Küçük sarı kart çıkardı.

<p><b>TERİM ÇILGINA DÖNDÜ</b></p>
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TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

<p>Sarı kartın ardından Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunurken Fatih Terim de çok öfkelendi.</p>
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Sarı kartın ardından Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunurken Fatih Terim de çok öfkelendi.

<p>Babacar'a hareketi nedeniyle kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirten Terim, VAR'dan uyarı gelmemesinin ardından yoğun itirazda bulundu.</p>
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Babacar'a hareketi nedeniyle kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirten Terim, VAR'dan uyarı gelmemesinin ardından yoğun itirazda bulundu.

<p>Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan çağrılmazken sarı kart kararında bir değişiklik olmadı.</p>
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Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan çağrılmazken sarı kart kararında bir değişiklik olmadı.

<p><b>G.SARAY DERBİYİ HATIRLATTI</b></p>
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G.SARAY DERBİYİ HATIRLATTI

<p>Babacar'ın Luyindama'ya müdahalesinin ardından Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartı hatırlatan bir paylaşım yapan Galatasaray, 'Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor.' ifadelerini kullandı.</p>
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Babacar'ın Luyindama'ya müdahalesinin ardından Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartı hatırlatan bir paylaşım yapan Galatasaray, 'Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

<p><b>SOSYAL MEDYA YIKILDI</b></p>
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SOSYAL MEDYA YIKILDI

<p>Tartışmaları kararların ardından birçok sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olması gerektiği yönünde paylaşım yapan Galatasaraylı taraftarlar, Babacar'ın da kırmızı kart görmesi görüşünde birleşti.</p>
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Tartışmaları kararların ardından birçok sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Onyekuru'nun pozisyonunun penaltı olması gerektiği yönünde paylaşım yapan Galatasaraylı taraftarlar, Babacar'ın da kırmızı kart görmesi görüşünde birleşti.

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