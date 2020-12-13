Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.
Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.
Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.
Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.
Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.
Alanyaspor, Beşiktaş mücadelesinde VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Mücadelenin 24. dakikasında Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ghezzal topu uzaklaştırdı ve Alanyaspor'da oyuncular penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR odasından yapılan çağrı üzerine ekrana gitti ve Ghezzal'ın topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.
Karar sonrası Sergen Yalçın, uzun süre tepki gösterdi ve 4. hakeme 'Böyle penaltı olmaz! Böyle penaltı mı olur? Yok böyle bir şey' şeklinde serzenişte bulundu.
Sergen Yalçın maçın devamında da birçok pozisyonda hakeme tepki gösterdi. Yalçın, 'Hocam bir tane bize de çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp' ifadeleriyle hakeme seslendi.
Mücadelenin ilk devresi sona ermesiyle birlikte hakemlere uzun süre tepki gösterdi.
Maçın ardından Sergen Yalçın, hakem Atilla Karaoğlan'a tepki göstermeye devam etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakeme 'Benimle bu şekilde konuşma' sözü yayına yansıdı.
Tartışılan karar hakkında siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.
Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Beşiktaş'a karşı galibiyet kazandı.