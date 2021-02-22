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MESUT'A KÖTÜLÜK YAPMAYIN



Mesut, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi transferlerinden biri, pırıl pırıl bir çocuk. Mesut'a da kötülük yapmayın. Bazen pazarlıklarla oynatırsın, ilk 45, son 45. Mesut'u skoru değiştireceğim diye oynatmak başka bir şey. Jardel başka, Mesut başka. Mesut'u tabii ki Ronaldo'nun oynadığı takımda, Arsenal'de de iyi frikikçiler vardır ama İspanya ve İngiltere'de toplam 5 golü yoktur. Yakın sağ çaprazdan olabilir. Frikik için ne olur Sosa'ya ver diye yalvardım.