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  • Alevler içerisinden son anda kurtarılan 3 yaşındaki miniğin hayati tehlikesi sürüyor

Alevler içerisinden son anda kurtarılan 3 yaşındaki miniğin hayati tehlikesi sürüyor

Alevler içerisinden son anda kurtarılan 3 yaşındaki miniğin hayati tehlikesi sürüyor
30 Nisan 2020 Perşembe

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dinlenme tesisinde annesinin park ettiği otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan Çınar Umutlu'nun (3) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

<p>İnegöl'den Ankara yönüne giden Dilan Umutlu (25), 16 AGC 117 plakalı otomobili ile yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girdi.</p>
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İnegöl'den Ankara yönüne giden Dilan Umutlu (25), 16 AGC 117 plakalı otomobili ile yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girdi.

<p>Oğlu Çınar'ı araçta bırakan Dilan Umutlu, tesis binasına girdi. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev aldı. </p>
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Oğlu Çınar'ı araçta bırakan Dilan Umutlu, tesis binasına girdi. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev aldı. 

<p>Alevler kısa sürede büyürken, tesis sahibi Asım Akkoyun, otomobildeki Çınar Umutlu'nun ağlama sesini duyup, yardıma koştu. Akkoyun, küçük Çınar'ı araçtan çıkardı.</p>
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Alevler kısa sürede büyürken, tesis sahibi Asım Akkoyun, otomobildeki Çınar Umutlu'nun ağlama sesini duyup, yardıma koştu. Akkoyun, küçük Çınar'ı araçtan çıkardı.

<p>Çınar Umutlu ile kollarında yanıklar oluşan Asım Akkoyun, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. </p>
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Çınar Umutlu ile kollarında yanıklar oluşan Asım Akkoyun, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

<p>Durumu ciddii olan küçük Çınark, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.</p>
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Durumu ciddii olan küçük Çınark, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

<p>İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. </p>
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İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. 

<p>Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.</p>
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Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

<p>Bu arada, Asım Akkoyun'un Çınar Umutlu'yu kurtardığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. </p>
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Bu arada, Asım Akkoyun'un Çınar Umutlu'yu kurtardığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

<p><b>ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR</b></p>
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ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

<p>Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Çınar Umutlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.</p>
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Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Çınar Umutlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

<p>Küçük Çınar'ın yoğum bakımda gözlem altında tutulduğu bildirildi.</p>
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Küçük Çınar'ın yoğum bakımda gözlem altında tutulduğu bildirildi.

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