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'Maestro, Alexsandro de Souza, basitçe; 'Alex'. Harika bir kariyere sahipti. Bir çok yıldız için referans oldu. Kariyerinde, hücumcu orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Brezilya kulüplerinin efsanesi olmayı başardı. Kariyerinde patlama yaptığı yer Coritiba. Ayrıca, Cruzeiro'nun tarihindeki ilk Copa Libertodores Kupası'nı kazandığı yılda da oradaydı. Avrupa topraklarında da Brezilyalı, 'İdol' oldu ve Fenerbahçe'nin gerçek bir efsanesi haline gelmeyi başardı.'