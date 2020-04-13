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  • Alex De Sousa'ya büyük onur! Brezilyalı efsanelerle aynı listede!

Alex De Sousa'ya büyük onur! Brezilyalı efsanelerle aynı listede!

Alex De Sousa'ya büyük onur! Brezilyalı efsanelerle aynı listede!
13 Nisan 2020 Pazartesi

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 344 maçta 171 gol 147 asistlik performans gösteren Alex de Souza, kariyerinde birden fazla takımda efsaneleşen oyuncular listesinde kendisine yer buldu. İşte diğer isimler..

<p>90min.com'un Brezilya versiyonundaki özel haberde, 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsane olan 8 isme' yer verildi. Haberde, Fenerbahçe'de oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'ya da yer verildi.</p>
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90min.com'un Brezilya versiyonundaki özel haberde, 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsane olan 8 isme' yer verildi. Haberde, Fenerbahçe'de oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'ya da yer verildi.

<p>Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;</p>
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Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

<p>Futbol bir takım oyunudur. Ancak, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla puan kazandırır ve kulüp tarihine geçerler. Göze çarpanlar, takımını düzenleyenler hep öne çıkar. Ancak, efsaneleşmek kolay değildir. Açıkçası, birden fazla takımda efsaneleşmek hiç kolay değildir! Şimdi, iki ve ya daha fazla takımda efsaneleştiğinizi hayal edin. İşte o isimler... ;</p>
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Futbol bir takım oyunudur. Ancak, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla puan kazandırır ve kulüp tarihine geçerler. Göze çarpanlar, takımını düzenleyenler hep öne çıkar. Ancak, efsaneleşmek kolay değildir. Açıkçası, birden fazla takımda efsaneleşmek hiç kolay değildir! Şimdi, iki ve ya daha fazla takımda efsaneleştiğinizi hayal edin. İşte o isimler... ;

<p>Renato Portaluppi (Fluminense ve Gremio)</p>
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Renato Portaluppi (Fluminense ve Gremio)

<p>Ronaldinho (Barcelona ve Atletico-MG)</p>
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Ronaldinho (Barcelona ve Atletico-MG)

<p>Fernando Prass (Vasco ve Palmeiras)</p>
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Fernando Prass (Vasco ve Palmeiras)

<p>Edmundo (Vasco ve Palmeiras)</p>
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Edmundo (Vasco ve Palmeiras)

Rai (Sao Paulo ve PSG)<br>
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Rai (Sao Paulo ve PSG)

<p>Bebeto (Flamengo, Vasco ve La Coruna)</p>
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Bebeto (Flamengo, Vasco ve La Coruna)

<p>Paulo Nunes (Palmeiras ve Gremio)</p>
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Paulo Nunes (Palmeiras ve Gremio)

<p>Bu isimlerin aradında Alex'e der yer verilrken, her isim için özel metinler yazıldı. Alex'in köşesi şu şekilde oldu;</p>
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Bu isimlerin aradında Alex'e der yer verilrken, her isim için özel metinler yazıldı. Alex'in köşesi şu şekilde oldu;

<p>'Maestro, Alexsandro de Souza, basitçe; 'Alex'. Harika bir kariyere sahipti. Bir çok yıldız için referans oldu. Kariyerinde, hücumcu orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Brezilya kulüplerinin efsanesi olmayı başardı. Kariyerinde patlama yaptığı yer Coritiba. Ayrıca, Cruzeiro'nun tarihindeki ilk Copa Libertodores Kupası'nı kazandığı yılda da oradaydı. Avrupa topraklarında da Brezilyalı, 'İdol' oldu ve Fenerbahçe'nin gerçek bir efsanesi haline gelmeyi başardı.'</p>
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'Maestro, Alexsandro de Souza, basitçe; 'Alex'. Harika bir kariyere sahipti. Bir çok yıldız için referans oldu. Kariyerinde, hücumcu orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Brezilya kulüplerinin efsanesi olmayı başardı. Kariyerinde patlama yaptığı yer Coritiba. Ayrıca, Cruzeiro'nun tarihindeki ilk Copa Libertodores Kupası'nı kazandığı yılda da oradaydı. Avrupa topraklarında da Brezilyalı, 'İdol' oldu ve Fenerbahçe'nin gerçek bir efsanesi haline gelmeyi başardı.'

<p>Alex de Souza, kariyeri boyunca 403 resmi müsabakada rol alırken 190 gol attı ve 158 asist yaptı. Öte yandan Brezilyalı efsane, Fenerbahçe formasıyla toplam 344 müsabakada rol alırken 171 gol 147 asistle oynadı.</p>
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Alex de Souza, kariyeri boyunca 403 resmi müsabakada rol alırken 190 gol attı ve 158 asist yaptı. Öte yandan Brezilyalı efsane, Fenerbahçe formasıyla toplam 344 müsabakada rol alırken 171 gol 147 asistle oynadı.

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