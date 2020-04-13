90min.com'un Brezilya versiyonundaki özel haberde, 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsane olan 8 isme' yer verildi. Haberde, Fenerbahçe'de oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'ya da yer verildi.
Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
Futbol bir takım oyunudur. Ancak, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla puan kazandırır ve kulüp tarihine geçerler. Göze çarpanlar, takımını düzenleyenler hep öne çıkar. Ancak, efsaneleşmek kolay değildir. Açıkçası, birden fazla takımda efsaneleşmek hiç kolay değildir! Şimdi, iki ve ya daha fazla takımda efsaneleştiğinizi hayal edin. İşte o isimler... ;
Renato Portaluppi (Fluminense ve Gremio)
Ronaldinho (Barcelona ve Atletico-MG)
Fernando Prass (Vasco ve Palmeiras)
Edmundo (Vasco ve Palmeiras)
Bebeto (Flamengo, Vasco ve La Coruna)
Paulo Nunes (Palmeiras ve Gremio)
Bu isimlerin aradında Alex'e der yer verilrken, her isim için özel metinler yazıldı. Alex'in köşesi şu şekilde oldu;
'Maestro, Alexsandro de Souza, basitçe; 'Alex'. Harika bir kariyere sahipti. Bir çok yıldız için referans oldu. Kariyerinde, hücumcu orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Brezilya kulüplerinin efsanesi olmayı başardı. Kariyerinde patlama yaptığı yer Coritiba. Ayrıca, Cruzeiro'nun tarihindeki ilk Copa Libertodores Kupası'nı kazandığı yılda da oradaydı. Avrupa topraklarında da Brezilyalı, 'İdol' oldu ve Fenerbahçe'nin gerçek bir efsanesi haline gelmeyi başardı.'
Alex de Souza, kariyeri boyunca 403 resmi müsabakada rol alırken 190 gol attı ve 158 asist yaptı. Öte yandan Brezilyalı efsane, Fenerbahçe formasıyla toplam 344 müsabakada rol alırken 171 gol 147 asistle oynadı.