13 / 16



FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM

Fenerbahçe'ye transfer olduğumda, İspanya'dan da teklif vardı ancak Türkiye'yi seçtim. Türkiye'de oynadığım dönemde de İtalya, İngiltere ve Almanya'dan teklifler geldi ama Fenerbahçe'yi bırakmadım. İşler benim için iyi gidiyordu. Türkiye'ye gittiğimde 27 yaşındaydım ve Parma ile tecrübem çok iyi değildi, işin nasıl gelişeceğini de bilmiyordum. Bu yüzden 9 yıl boyunca Fenerbahçe'de kaldım.