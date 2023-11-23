Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Alexdan Djiku, bir süredir sahalardan ayrı kalmıştı. Sakatlığı yüzünden formasından uzak kalan savunma oyuncusu Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
İşte Djiku'nun sözleri;
'AFRİKA KUPASI'NA YETİŞECEĞİM'
Sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Djiku, 'Sakatlığımla ilgili olarak süreç devam etse de Afrika Uluslar Kupası başlamadan çok önce döneceğim. Bu konuda endişelenmiyorum.'
NEDEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİN?
Fenerbahçe'yi tercih etme sebebini açıklayan Ganalı stoper, 'Menajerimle birlikte bu seçimi, birkaç nedenden dolayı yaptık. Öncelikle bize sunulan spor projesi bizi heyecanlandırdı.'
'Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Dominik Livakovic gibi harika isimlerle sözleşme imzalayarak ultra rekabetçi bir takım oluşturmak istediklerini bize anlattılar. Ayrıca kulübün bir Avrupa Kupası'nda da oynuyor olması benim tercihimde önemliydi.'
'Aynı zamanda Fenerbahçe, çok fazla göz önünde bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelen bir çok oyuncunun, daha büyük kulüplere imza attığını gördük. Napoli'ye imza atan Kim Min-Jae'yi, Real Madrid'e imza atan Arda Güler'i ve Sevilla'ya giden Simon Kjaer'i örnek gösterebilirim. Kariyerim için doğru bir sıçrama olacak.' ifadelerini kullandı.'
L1'DE DE YAKINDAN TANIDIĞIMIZ CENGİZ ÜNDER'LE ÇALIYORSUNUZ. ONUN İÇİN İŞLER NASIL GİDİYOR?
'Geldiğinde çok iyi başladı. İlk maçında Edin Dzeko'ya asist yaptı. Maalesef sonrasında sakatlandı. Çok iyi bir son pas, top sürme ve bitiricilik becerisine sahip, bu yüzden takıma fayda sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.'
'EN ÇOK TARAFTARI OLAN TAKIMDAYIM'
Türkiye'deki futbol coşkusu hakkında konuşan Djiku, 'Açıkçası kariyerim boyunca harika atmosferlerde oynadım ancak burası gerçekten bir adım önde. Gerçekten inanılmaz bir coşku var. Bunu anlamak için deneyimlemeniz gerekir. Başta Fenerbahçe olmak üzere her yerde çok sayıda taraftar var. Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olduğumuzu düşünüyorum.'
'İSTANBUL'DA MUTLUYUM'
Türkiye ve İstanbul hakkında konuşan Djiku, 'Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem de buraya çok iyi adapte oldu. İstanbul şehrini yavaş yavaş keşfetmenin mutluluğunu yaşıyoruz.'
TÜRKİYE LİG'İ FRANSA LİG'DEN FARKLI MI?
'Fransa'ya kıyasla burada daha tecrübeli oyuncuların olduğunu görüyorum. Sürekli gol atma arzusu ve aynı zamanda çok fazla bireysellik var. İster küçük ister büyük takımlar bireyselliğe çok güveniyorlar. Daha az çeşitli kolektif oyun projesi var.'
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
İsmail Kartal'la birlikte çok çalışkan, kendine güvenen, kazanma zihniyetine sahip bir grubuz. Her gün, her antrenmanda küçük detayları çalışarak Fenerbahçe'yi Türkiye şampiyonluğuna taşımaya çalışıyoruz.