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'EN ÇOK TARAFTARI OLAN TAKIMDAYIM'





Türkiye'deki futbol coşkusu hakkında konuşan Djiku, 'Açıkçası kariyerim boyunca harika atmosferlerde oynadım ancak burası gerçekten bir adım önde. Gerçekten inanılmaz bir coşku var. Bunu anlamak için deneyimlemeniz gerekir. Başta Fenerbahçe olmak üzere her yerde çok sayıda taraftar var. Türkiye'nin en çok taraftara sahip kulübü olduğumuzu düşünüyorum.'