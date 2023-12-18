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TÜRKİYE - FRANSA FARKI

'Türkiye ve Fransa ligini karşılaştırdığımda şunları söyleyebilirim; elbette ki farklar var. Oyun burada daha çok açık bir şekilde oynanıyor. Yani geçişe çok müsait bir oyun var, kontra atağa dayalı bir oyun olduğunu, daha doğrusu geçişe dayalı bir oyun olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla çok fazla gol oluyor burada. Çünkü çok fazla açık alan bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu da izleyenleri mutlu eden bir şey. Aynı şekilde burada çok fazla tecrübeli oyuncu olduğunu da söyleyebilirim ki takım içerisinde de çok fazla tecrübeli oyuncu var. Onlar ligi gayet iyi bir şekilde biliyorlar. Fransa ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim; Fransa daha taktiksel mantaliteye dayalı bir lig. Daha çok topa sahip olmayı hedefleyen bir lig. Oradaki takımlar bunu daha çok hedefliyorlar. Burada daha direkt bir oyun söz konusu. Fiziksel olarak farklılıklardan söz edecek olursam bana göre fiziksel anlamda hemen hemen aynı bir durum söz konusu. Fiziksel seviyenin aynı olduğunu düşünüyorum. Burada da fiziğe dayalı bir oyun olduğunu söyleyebilirim ve güçlü oyuncular var. Koşu seviyesi de bana göre hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Burada da koşu seviyesi yüksek. Dolayısıyla şu anda görmüş olduğum farklılıklar bunlar.'