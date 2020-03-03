Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ezeli rakiplerinin kabusu oldu!
Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ezeli rakiplerinin kabusu oldu!
03 Mart 2020 Salı
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth derbilerde boş geçmiyor. Sörloth 28 maçta 23 gol 7 asistlik performansı ile de lige damgasını vurdu.
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2019-20 yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'un yolunu tutan Alexander Sörloth, bordo mavililerde gösterdiği performansla lige damga vururken büyük kulüplerinde ilgisini çekmeyi başardı.
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Özellikle derbilerde gösterdiği performans ile övgüleri toplayan Norveçli, dev kulüplerin radarında.