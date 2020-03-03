İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,114
  • EURO
    6,8369
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ezeli rakiplerinin kabusu oldu!

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ezeli rakiplerinin kabusu oldu!
03 Mart 2020 Salı

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth derbilerde boş geçmiyor. Sörloth 28 maçta 23 gol 7 asistlik performansı ile de lige damgasını vurdu.

2019-20 yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'un yolunu tutan Alexander Sörloth, bordo mavililerde gösterdiği performansla lige damga vururken büyük kulüplerinde ilgisini çekmeyi başardı.
1
/
7

2019-20 yaz transfer sezonunda Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'un yolunu tutan Alexander Sörloth, bordo mavililerde gösterdiği performansla lige damga vururken büyük kulüplerinde ilgisini çekmeyi başardı.

Özellikle derbilerde gösterdiği performans ile övgüleri toplayan Norveçli, dev kulüplerin radarında.
2
/
7

Özellikle derbilerde gösterdiği performans ile övgüleri toplayan Norveçli, dev kulüplerin radarında.

3
/
7

4
/
7

5
/
7

6
/
7

7
/
7

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.