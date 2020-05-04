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Ardından 'Fenerbahçe o kadar büyük ki, tek bir kişiye bağlı kalmaz. Siz bu kulüp için önemlisiniz fakat siz giderseniz yerinize başkası gelecek. Bu benim için de geçerli. Ben de gidersem benim yerime başkası gelecek.' sözlerini kullandım.