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Ali Akman Galatasaray'a transfer oluyor

Ali Akman Galatasaray'a transfer oluyor
19 Kasım 2020 Perşembe

TFF 1. Lig'de bu sezon Bursaspor formasıyla 9 maçta 7 gol atan Ali Akman'ın, sezon sonunda mukavelesi bitince Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor. 18 yaşındaki genç yetenekle ilgili transfer gelişmesi, Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman tarafından duyuruldu.

<p><b>Ali Akman...</b> Henüz 18 yaşında Türk futboluna damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de <b>Bursaspor </b>formasıyla çıktığı <b>9 maçta 7 gol</b> atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor. </p>
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Ali Akman... Henüz 18 yaşında Türk futboluna damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor. 

<p>Ali'nin soyadı ise tesadüf değil, <b>Galatasaray</b>'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen <b>Ayhan Akman'ın yeğeni.</b></p>
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Ali'nin soyadı ise tesadüf değil, Galatasaray'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Ayhan Akman'ın yeğeni.

<p>Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.</p>
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Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

<p>Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi. </p>
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Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi. 

<p>Ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: <b>'Fatih hocaya sözümüz var...' </b></p>
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Ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: 'Fatih hocaya sözümüz var...' 

<p>Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediği öğrenildi.</p>
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Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediği öğrenildi.

<p><b>CİM BOM'DAN YURT DIŞINA...</b><br></p><p><br></p><p>Ali'nin Bursaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşme tamamlandığında, Sarı-Kırmızılılar yetiştirme tazminatı ödeyerek genç oyuncunun bonservisini alabilecek. </p>
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CİM BOM'DAN YURT DIŞINA...


Ali'nin Bursaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşme tamamlandığında, Sarı-Kırmızılılar yetiştirme tazminatı ödeyerek genç oyuncunun bonservisini alabilecek. 

<p>Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği, kadrosunda görmek ve süre vermek istediği Ali Akman'ın, önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor.</p>
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Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği, kadrosunda görmek ve süre vermek istediği Ali Akman'ın, önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor.

<p>Bu arada genç forvetin Avrupa hayali de var. Ancak önceliği, Sarı-Kırmızılı formayla tecrübe ve başarılar elde ettikten sonra daha donanımlı bir şekilde Avrupa'nın yolunu tutmak.</p>
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Bu arada genç forvetin Avrupa hayali de var. Ancak önceliği, Sarı-Kırmızılı formayla tecrübe ve başarılar elde ettikten sonra daha donanımlı bir şekilde Avrupa'nın yolunu tutmak.

<p><b>MİLLİ FORMAYLA DA ATIYOR</b><br></p><p><br></p><p>1.73 boyundaki Ali Akman, alt yaş kategorilerinde milli formayı da defalarca giydi. Ali'nin U15'te 4 maçta 2 gol, U16'da 10 maçta 6 gol, U17'de 14 maçta 6 gol, U18'de 8 maçta 6 gollük performansı bulunuyor. </p>
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MİLLİ FORMAYLA DA ATIYOR


1.73 boyundaki Ali Akman, alt yaş kategorilerinde milli formayı da defalarca giydi. Ali'nin U15'te 4 maçta 2 gol, U16'da 10 maçta 6 gol, U17'de 14 maçta 6 gol, U18'de 8 maçta 6 gollük performansı bulunuyor. 

<p>Genç futbolcu, daha sonra U19 ve şimdi de U21 milli takımında görev almaya başladı. Ali'nin sadece bitirici vuruşları değil, tekniği, top sürüşü, çalımları ve temposu da dikkat çekiyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Genç futbolcu, daha sonra U19 ve şimdi de U21 milli takımında görev almaya başladı. Ali'nin sadece bitirici vuruşları değil, tekniği, top sürüşü, çalımları ve temposu da dikkat çekiyor.


Fanatik

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