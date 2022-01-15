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Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri
15 Ocak 2022 Cumartesi

Joachim Löw ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini öğrendi. İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmek için öne sürdüğü şartlar...

Önceki gün <b>Joachim Löw</b> ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştiren <b>Fenerbahçe </b>Başkan <b>Ali Koç</b>, Alman teknik adamın taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde etti.
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Önceki gün Joachim Löw ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde etti.

<p>Olumlu geçen görüşmede Alman teknik adam ilk olarak Fenerbahçe'ye kendisiyle birlikte<b> 8 yardımcısının tamamının gelmesini şart koştu. </b></p>
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Olumlu geçen görüşmede Alman teknik adam ilk olarak Fenerbahçe'ye kendisiyle birlikte 8 yardımcısının tamamının gelmesini şart koştu.

<p>Löw ile birlikte 8 yardımcısının Fenerbahçe'ye <b>toplam maliyeti 9.5 milyon euro</b> düzeyinde. </p>
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Löw ile birlikte 8 yardımcısının Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 9.5 milyon euro düzeyinde.

<p>Bunun dışında <b>3 yıllık kontrat </b>isteyen Joachim Löw, takıma <b>5 ya da 6 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi</b> gerektiğini belirterek bunun için <b>transfer bütçesi</b> talep etti. </p>
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Bunun dışında 3 yıllık kontrat isteyen Joachim Löw, takıma 5 ya da 6 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek bunun için transfer bütçesi talep etti.

<p>Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre <b>transfer bütçesi 35-40 milyon eurodan aşağı olmayacak.</b></p>
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Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre transfer bütçesi 35-40 milyon eurodan aşağı olmayacak.

<p>Önümüzdeki sezon UEFA kısıtlamalarının kalkacak olması, bunun dışında TFF'den en yüksek harcama limitini alan kulüp olan <b>Fenerbahçe, Alman hocanın isteklerini karşılamaya sıcak bakıyor. </b></p>
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Önümüzdeki sezon UEFA kısıtlamalarının kalkacak olması, bunun dışında TFF'den en yüksek harcama limitini alan kulüp olan Fenerbahçe, Alman hocanın isteklerini karşılamaya sıcak bakıyor.

<p>Ancak Başkan Ali Koç son olarak kurmaylarıyla durumu istişare edip kararını öyle verecek. </p>
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Ancak Başkan Ali Koç son olarak kurmaylarıyla durumu istişare edip kararını öyle verecek.

<p>Bunun yanında Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adam <b>Jorge Jesus </b>ile görüşme yapmadan Löw kararını kesin olarak vermek istemiyor.</p><p>Takvim</p>
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Bunun yanında Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşme yapmadan Löw kararını kesin olarak vermek istemiyor.

Takvim

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