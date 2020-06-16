Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezondaki transfer hamleleleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim...
Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı. 2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz.
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ALİ KOÇ'TAN TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışması, teknik direktör konusu, Obradovic ve oyunculardan istenen indirimle ilgili konuştu.
İSTEDİĞİ KADAR KALABİLİR
Sayın Obradovic geldi, Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekteler. Önümüzdeki sezonun ne olacağını konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir diye bir sözüm var, basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Fenerbahçe Basketbol Kulübünün bütçesinin 30 milyonlar olması mümkün değil. Basketbolun açığı, futbolun açığının yarısı kadar. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz.
AMATÖRLER ÖNCEDEN DE SORUNLUYDU
Amatörler pandemi öncesi bile sıkıntılıydı, kadın basketbolunda EuroLeague'in devam edip etmeyeceği belli değil ki en iyi 5'teki iki kişiyle, en iyi hoca bizdeydi. Hocamızı tuttuk. Geçen sene de iyi kadro yaptık, bu sene de iyi kadro yaptık ve yüzde 35 daha düşük maliyeti vardı. 5 branşımızın 3'ü iyi durumda. Bizim için sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, bana göre spor için devrimsel olan stopaj konusu vardı. Futbolda harcadığımızın stopajı amatör sporlar için iade ediliyordu ve bu bizi çok rahatlatıyordu, olmazsa olmazımızdı. Ne yazık ki bu sistemde ocak ayında yeniden yapılanmaya gideceğiz dendi, aradan 6 ay geçti, ne olduğu belli değil. Tam 7 günde geri alıyorduk, şimdi ne olacak, bilmiyoruz. Çok güzel işleyen bir sistemin bozulmasına neden oldu bir karar. THY, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi şirket takımlarıyla mücadele etmemiz zor bizim.
PRESTİJİN DEĞERİ ÖLÇÜLMEZ
EuroLeague şampiyonluğunun geliri 1 milyon ama getireceği prestijin değerini kimse ölçemez. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz ama genel spor ekonomisine baktığımızda, 19-20 sezonunun kalan maçlarının tek ayaklı, nötr bir sahada oynanması konuşuluyor. 20-21 sezonu Avrupa Kupası playoff maçlarının tek maç, kurayla kimin sahasında oynanacağının belirleneceği belirtiliyor.
MAAŞ KONUSU GÜNDEME GELDİ
Oyuncularımızla maaş konusunu geçen Çarşamba günü gündeme getirdik. Herkes kendi iç dünyasında bir sonuca varmalı. Oturduk, çalıştık, oyuncularımıza sunduk. 19-20'de kesin kaybettiklerimiz var, bununla beraber lig tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı, bir kısmı seyircili mi olacak, kaybedilecek değerleri de hesaplamak zor.
YILLIK GELİRDEN YÜZDE 15 İSTEDİK
Oyuncularımıza 2 opsiyon sunduk. Yıllık gelirler üzerinden yüzde 15 indirim istedik. Mart, Nisan, Mayıs garanti ücretlerin oynandıkça yarısının ödenmesi demek bu. Bunu isteyen kabul edebilir dedik. İstemiyorsanız tamam, dünya çapındaki 4 deneyim şirketinden birini tutalım, onlar sezon bitene kadar bir çalışma yapsın ve sezon kapandıktan sonra muhtemel kayıpları net bir şekilde hesaplasınlar. O net hesaplar üzerinden indirimi maaşlarda size aynı oranda yansıtalım dedik. Hiçbirini kabul etmezseniz, FIFA'ya gidersiniz ve orada konuşuruz dedik ama FIFA'nın istediği makul yaklaşıma göre opsiyonlar sunduk. Daha cevaplarını almadık.
PARAYI ALAMIYORUZ
Yayıncı kuruluş ne yapacak? Bir şey biliyorum ki şu anda ödemeler yapılmıyor. Federasyon ile TFF arasında sorun olduğunu biliyorum. Şu anda geldiğimiz noktada parayı alamıyoruz. Hem spor ekonomisi, özellikle de futbol ekonomisi ciddi anlamda etkilenecek, eski kontratlar olmayacak. Biz de Fenerbahçe olarak en iyi neyi yapabiliriz üzerine çalışıyoruz.
AKLIMIZA YATAN SEZON SONU GELİYOR
Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, takımı iyi inceledi ama EURO 20'nin ertelenmesi nedeniyle, neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık. Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor.
İÇLERİ RAHAT OLSUN
Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim. Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı. 2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz.