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AMATÖRLER ÖNCEDEN DE SORUNLUYDU

Amatörler pandemi öncesi bile sıkıntılıydı, kadın basketbolunda EuroLeague'in devam edip etmeyeceği belli değil ki en iyi 5'teki iki kişiyle, en iyi hoca bizdeydi. Hocamızı tuttuk. Geçen sene de iyi kadro yaptık, bu sene de iyi kadro yaptık ve yüzde 35 daha düşük maliyeti vardı. 5 branşımızın 3'ü iyi durumda. Bizim için sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, bana göre spor için devrimsel olan stopaj konusu vardı. Futbolda harcadığımızın stopajı amatör sporlar için iade ediliyordu ve bu bizi çok rahatlatıyordu, olmazsa olmazımızdı. Ne yazık ki bu sistemde ocak ayında yeniden yapılanmaya gideceğiz dendi, aradan 6 ay geçti, ne olduğu belli değil. Tam 7 günde geri alıyorduk, şimdi ne olacak, bilmiyoruz. Çok güzel işleyen bir sistemin bozulmasına neden oldu bir karar. THY, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi şirket takımlarıyla mücadele etmemiz zor bizim.