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  • Ali Koç 'tazminatı yok' demişti ama... İşte Vitor Pereira'ya ödenecek para

Ali Koç 'tazminatı yok' demişti ama... İşte Vitor Pereira'ya ödenecek para

Ali Koç 'tazminatı yok' demişti ama... İşte Vitor Pereira'ya ödenecek para
22 Aralık 2021 Çarşamba

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Sözleşmesinde tazminat maddesi yok' dediği teknik direktör Vitor Pereira için 2,5 milyon euro tazminat ödediği iddia edildi.

<p><b>Fenerbahçe</b>'de başkan <b>Ali Koç</b>'un<b> Vitor Pereira</b>'yı göndermesinin yankıları sürerken Portekizli teknik adamın tazminatı da tartışma konusu oldu. </p>
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Vitor Pereira'yı göndermesinin yankıları sürerken Portekizli teknik adamın tazminatı da tartışma konusu oldu.

<p><i><b>Takvim'in haberine göre;</b></i> henüz birkaç hafta önce<b> 'Vitor Pereira'nın tazminatı yok'</b> diyen Ali Koç'un 53 yaşındaki çalıştırıcıya <b>2,5 milyon euro tazminat ödediği</b> iddia edildi.</p>
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Takvim'in haberine göre; henüz birkaç hafta önce 'Vitor Pereira'nın tazminatı yok' diyen Ali Koç'un 53 yaşındaki çalıştırıcıya 2,5 milyon euro tazminat ödediği iddia edildi.

<p><b>AYKUT KOCAMAN VE COCU'YA TOPLAM 4 MİLYON EURO</b></p><p><br></p><p>Göreve gelir gelmez <b>Aykut Kocaman</b>'ı gönderen ve<b> 1.5 milyon euro</b> tazminat ödeyen Ali Koç, <b>Cocu</b>'yu göreve getirdi ancak Hollandalı hocanın da sözleşmesi <b>2.5 milyon euroya</b> feshedildi.</p>
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AYKUT KOCAMAN VE COCU'YA TOPLAM 4 MİLYON EURO


Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen ve 1.5 milyon euro tazminat ödeyen Ali Koç, Cocu'yu göreve getirdi ancak Hollandalı hocanın da sözleşmesi 2.5 milyon euroya feshedildi.

<p><b>MAX KRUSE'YE DE 4,5 MİLYON EURO</b></p><p><br></p><p>Yine Ali Koç döneminde transfer edilen ancak şok bir şekilde takımdan ayrılan <b>Max Kruse</b>'ye açılan dava kaybedildi. </p>
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MAX KRUSE'YE DE 4,5 MİLYON EURO


Yine Ali Koç döneminde transfer edilen ancak şok bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse'ye açılan dava kaybedildi.

<p>Alman yıldıza <b>4.5 milyon euro </b>tazminat ödenmesine karar verildi.</p>
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Alman yıldıza 4.5 milyon euro tazminat ödenmesine karar verildi.

<p>Son olarak <b>Vitor Pereira</b>'ya <b>2,5 milyon euro </b>tazminat öderken Ali Koç'un 3,5 yıllık başkanlık döneminde sadece<b> tazminatlar için ödediği rakam 11 milyon euroya yükseldi.</b></p>
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Son olarak Vitor Pereira'ya 2,5 milyon euro tazminat öderken Ali Koç'un 3,5 yıllık başkanlık döneminde sadece tazminatlar için ödediği rakam 11 milyon euroya yükseldi.

<p><b>Aziz Yıldırım</b> döneminde de görev yapan <b>Pereira </b>sözleşmesinin feshedilmesi sonrası <b>1.9 milyon euro</b> tazminata hak kazanmıştı. </p>
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Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Pereira sözleşmesinin feshedilmesi sonrası 1.9 milyon euro tazminata hak kazanmıştı.

<p><b>'VITOR PEREIRA'NIN TAZMİNATI YOK, 5 YIL ÇALIŞMASA SORUN OLMAZ'</b></p><p><br></p><p>Ali Koç, Vitor Pereira'nın gönderileceği ancak hocanın tazminatının buna engel olduğuna dair çıkan haberleri henüz birkaç hafta yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:</p>
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'VITOR PEREIRA'NIN TAZMİNATI YOK, 5 YIL ÇALIŞMASA SORUN OLMAZ'


Ali Koç, Vitor Pereira'nın gönderileceği ancak hocanın tazminatının buna engel olduğuna dair çıkan haberleri henüz birkaç hafta yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

<p>'Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız.'</p>
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'Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız.'

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