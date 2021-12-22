Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Vitor Pereira'yı göndermesinin yankıları sürerken Portekizli teknik adamın tazminatı da tartışma konusu oldu.
Takvim'in haberine göre; henüz birkaç hafta önce 'Vitor Pereira'nın tazminatı yok' diyen Ali Koç'un 53 yaşındaki çalıştırıcıya 2,5 milyon euro tazminat ödediği iddia edildi.
AYKUT KOCAMAN VE COCU'YA TOPLAM 4 MİLYON EURO
Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen ve 1.5 milyon euro tazminat ödeyen Ali Koç, Cocu'yu göreve getirdi ancak Hollandalı hocanın da sözleşmesi 2.5 milyon euroya feshedildi.
MAX KRUSE'YE DE 4,5 MİLYON EURO
Yine Ali Koç döneminde transfer edilen ancak şok bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse'ye açılan dava kaybedildi.
Alman yıldıza 4.5 milyon euro tazminat ödenmesine karar verildi.
Son olarak Vitor Pereira'ya 2,5 milyon euro tazminat öderken Ali Koç'un 3,5 yıllık başkanlık döneminde sadece tazminatlar için ödediği rakam 11 milyon euroya yükseldi.
Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Pereira sözleşmesinin feshedilmesi sonrası 1.9 milyon euro tazminata hak kazanmıştı.
'VITOR PEREIRA'NIN TAZMİNATI YOK, 5 YIL ÇALIŞMASA SORUN OLMAZ'
Ali Koç, Vitor Pereira'nın gönderileceği ancak hocanın tazminatının buna engel olduğuna dair çıkan haberleri henüz birkaç hafta yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
'Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız.'