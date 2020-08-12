Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ali Koç sözlerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla başladı.
Ali Koç, 'Benim için Mustafa Cengiz’in sağlığı her şeyden önemli. Başkan iyileşsin, ben şampiyon olmuş kadar sevineceğim' ifadelerini kullandı
Başkan Ali Koç, Mert Hakan Yandaş transferinin nasıl gerçekleştiğini de detayları ile açıkladı.
'Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir'
'Mert Hakan bize Kasım ayında önerildi. Sonra anlaşma sağlanmış bir takımla. İki takım arasındaki önemli bir maçtan 2 hafta önce olduğu varsayılırsa, bu da enteresan.'
'Mart döneminde ligler durdu, Emre Belözoğlu'yla da görüştük. Artık şampiyonluk adayı değiliz, oyuncuyla görüşmek istiyoruz dedik.
Mert Hakan, 'Sözüm var, belli şartlarda anlaştık, 10 Haziran'a kadar sözümü tutacağım' dedi. Nitekim öyle oldu.'
'Mert Hakan'ın duruşu, benim açımdan takdire şayan bir duruştur. Bizim yaptığımız anlaşma, onun daha önce Galatasaray ile anlaştığı şartlardan, daha düşük şartlar'
Anladığım Vedat'tan sonra çok istenen bir futbolcunun kaptırılması sıkıntı yaratmış!
Biz şu dönemde bu polemiklere ihtiyacımız yok ama cevap vermek durumundayım. Baskı altındayız. Orada sanki baskı biraz daha fazla'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor ile sözleşmesinin sonuna gelen ve kendilerinin gündeminde olduğu belirtilen Jose Sosa ile ilgili konuştu.
Arjantinli yıldız ile ilgili şu anda bir düşünceleri olmadığını kaydeden başkan, 'Jose Sosa hakkında bana gelen bir öneri yok. Gelirse de bakarız.' dedi.
Koç, 'Sınırlı olan cephanemizi çok çok iyi kullanmak zorundayız. Kuvvetlendirmemiz gereken mevkiler var, gerekeni yapacağız.' ifadelerini kullandı.