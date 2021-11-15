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Özellikle Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu gelişmeler, gözlerin 53 yaşındaki hocaya çevrilmesine neden oldu. Lige verilen Milli ara, böyle bir değişim için avantaj olarak görülebilir. Ancak en radikal değişimin yaşanacağı savunma hattının iki kilit oyuncusu, Min-jae Kim ve Attila Szalai şu anda Milli görevde.