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'ALİ KOÇ'UN KREDİSİ VAR AMA SONSUZ DEĞİL'

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'lar gerek. Kriz anlarında sakin kalabilen, yönetebilen... Bu tip insanların Fenerbahçe'nin her yerinde çoğalması lazım. Herkes bu yüksek nabızda olursa, olmaz. O uçak kalkmaz, o uçak inmez. Bu 2 senenin sonunda şunu görüyorum, 'Ağabey, hadi artık' diyen çok. Önümüzdeki sezon sinyalleri vermen lazım, ne olursa olsun o kredi biter. Bu çok az insanda var. Fatih Terim'de var kredi, isim açısından Sergen Yalçın'da var. Sergen Yalçın bu sene ve önümüzdeki sene kötü gitse, 'Sahip çıkalım' derler. Ali Koç yönetimin de bence bu kredisi var ama sonsuz değil.