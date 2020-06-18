Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Max Kruse'nin ayrılığını, Emre Belözoğlu'nu ve Ali Koç yönetimini değerlendirdi. İşte Demirkol'un yorumları...
'KRUSE'Yİ DE DİNLEMEK LAZIM'
Max Kruse'nin sadece finansal bir nedenden ayrıldığını düşünmüyorum. Zannediyorum 4 milyon euro civarında bir paradan bahsediyoruz. Yüzde 15'lik bir indirim, 600 bin euro civarında ediyor. Az para değil ama dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durumda elinin tersiyle itebileceğin bir durum da değil. Max Kruse'yi de dinlemek lazım, açıklaması vardır. Ya da risk almayı seven bir oyuncu, o riski almak istemiş de olabilir.
Max Kruse'nin, hiçbir maçın oyuncusu olmayabileceğini ama sezonun oyuncusu olabileceğini düşünüyordum. Fenerbahçe'nin genel seviyesi de buna müsait değildi ama beklenen seviye olmadı. Sportif açıdan da ağır bir kayıp olduğunu düşünmüyorum.
4 milyon euro gibi bir para da yok. Bunun altını çizmek lazım, bütün takımların taraftarları büyük isimler bekliyor, mümkün değil. Maaş ortalamalarının 300-400 bin euro olduğu sezonlar bekliyor bizi. Yabancı sınırına falan da gerek yok, zaten alamayız.
'KORONA ÖNCESİ OLSA 100 MİLYON'DU'
Timo Werner, koronavirüs öncesi olsa 100 milyon euro olurdu. Yine de 50 de riskli, ıslıkla durdurulabilen bir oyuncu bir de. Çok değerli oyuncu, kuşku yok ama risk.
'TAKIMI ALİ KOÇ KURMUYORDUR'
Fenerbahçe'nin şu andaki futbol aklı Emre Belözoğlu. Sorun, içinde bulunan negatif ortam. Herkes aşırı tedirgin. Fenerbahçe'nin, soğukkanlılığı hatırlayıp sakinleşmesi lazım. Sorun Ali Koç'un takıma müdahale etmesi falan değil. Ben Ali Koç'un takım kurduğunu falan düşünmüyorum.
'VOLKAN'LA EMRE'NİN KONUŞMASINDA PROBLEM YOK'
Ersun Yanal istifa etti, hoca bakılırken koronavirüs krizi patladı. Akılda hocalar vardı, dinlediğimizden anladığımız, biri EURO 2020'ye katılacağı için gelememiş ve sezon sonunda boşta olacak bir hocayla anlaşılmış. Gelecek sezondan itibaren de altyapı koordinatörü Tahir hoca olacak, teknik direktör sezon sonu gelebiliyor ancak. Anladığımız o. 8 hafta için yeni bir hoca mı bulunsun? Bulsan ne olacak, kimi getireceksin? Burada sorun yok demiyorum, baştan aşağı sorun var. Fenerbahçe iyi durumda değil, depresyonda ama Volkan Demirel'in Emre Belözoğlu ile yapılacak değişikliği konuşmasında ne problem var, onu anlamıyorum.
'EVDE HOCA MI YAPACAKLAR?'
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktör olur, olmaz, onu bilemem. Ali Koç direkt 11 oynayabilecek 2-3 oyuncu alacağız dedi. Hoca 8 hafta sonra gelebiliyor dendi, bunun neyini anlamıyorsunuz? Herkes anlıyor ama hikaye farklı. Dövüş var yani, bu dövüş bitmiyor. Herkes biliyor neyin ne olduğunu, 8 hafta için kim gelir bu takımın başına. Evde hoca mı yapacaklar?
'AZİZ YILDIRIM, DNA'YI BİLİYORDU'
Bir kurumu 20 yıl boyunca biri tek başına yönetiyorsa, onu oradan çıkardığın zaman o kurum sallanır. Aziz Yıldırım ile ilgili, uydu anteni takılacak stadın tepesine, Aziz Yıldırım da koridordan yürürken, vericiyi takacak teknisyenler başkan ile karşılaşıyor. Ne yapıyorsunuz diyor, 'Uyduyu takacak yer' arıyoruz diyorlar. 'Gelin ben göstereyim yeri diyor' Hakikaten oraya takıyorlar, en uygun yer orası çıkıyor. Her şeyini bilen, DNA'larına kadar kulübü bilen birini çıkarırsan orası saklanır. Bu biraz fazla sallandı ama bu yarın bir gün toparlanmaz demek değil.
'ALİ KOÇ'UN KREDİSİ VAR AMA SONSUZ DEĞİL'
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'lar gerek. Kriz anlarında sakin kalabilen, yönetebilen... Bu tip insanların Fenerbahçe'nin her yerinde çoğalması lazım. Herkes bu yüksek nabızda olursa, olmaz. O uçak kalkmaz, o uçak inmez. Bu 2 senenin sonunda şunu görüyorum, 'Ağabey, hadi artık' diyen çok. Önümüzdeki sezon sinyalleri vermen lazım, ne olursa olsun o kredi biter. Bu çok az insanda var. Fatih Terim'de var kredi, isim açısından Sergen Yalçın'da var. Sergen Yalçın bu sene ve önümüzdeki sene kötü gitse, 'Sahip çıkalım' derler. Ali Koç yönetimin de bence bu kredisi var ama sonsuz değil.
'PİŞMAN DEĞİLDİR'
Bildiğim kadarıyla, Ali Koç'un çocukluk hayali, en azından gençlik hayali bu. Pişmanlık değil, daha çok azimle çalışıyordur.