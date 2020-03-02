Sabah namazını kılmak için Yıldırım Camisi'ne gelen cemaat, İdlib'de hain saldırı sonucunda şehit olan 34 Mehmetçik için de dua etti.
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Karabük Alagüllük Camisi'nde de cemaat, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için ellerini semaya kaldırdı.
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Düzce'de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için kent genelindeki tüm camilerde sabah namazında Fetih suresi okundu.
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Düzce kent merkezindeki Cedidiye Cami'nde de cemaat hep birlikte el açarak Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.
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Kırklareli'nde Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde sabah namazından önce Fetih suresi okundu.
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Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.
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İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçikler için camilerde Fetih Suresi okunduğunu söyledi.
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Düzenlenen programa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Demirtaş, Türk milletinin her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu vurguladı.
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Zonguldak'ta da kentteki camilerde sabah namazı sonrası Fetih suresi okundu, dua edildi.
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Vatandaşlar, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için ellerini semaya kaldırdı.
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Kırşehir'de Hoca Ahmed Yesevi Camisi'nde namaz öncesinde din görevlisi Fetih suresinden ayetler okudu.
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Surenin ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Elazığ’da camilerde Fetih Suresi okundu.
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Adıyaman'da Merkez Ulu Cami'nde sabah namazı sonrası Mehmetçik için dua edildi.
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Namaz öncesinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okundu.
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Vatandaşlar okunan Fetih suresini dinledi.
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İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahraman Türk ordusunun İdlib'teki mazlum ve mağdurlara yardım etmek için operasyon halinde olduğunu söyledi.
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Türk ordusunun önemini vurgulayan Taşçı, 'Bizim sadece silahlı ordumuz yok aynı zamanda bir de tarih boyunca dua ordumuz var. Silah ve dua ordumuza yardım eden asil milletiz. Bugün de askerimiz sınırların ötesinde İdlib'te destan yazıyor. Biz de camilerimiz de askerlerimiz için dua ediyoruz. Türkiye'de 96 bin camide bu sabah namazında Fetih süreleri okundu. Ordumuza dualar ediliyor. İnşallah Bahar Kalkanı Harekatı inşallah zaferle döneceğiz.' şeklinde konuştu.
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Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli'de dua okundu.
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Programa katılanlardan 65 yaşındaki Orhan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata katılan askerlerin zaferle dönmesi için dua ettiklerini belirterek, 'Her bu millet için kefenimizle şehit olmaya hazırız.' diye konuştu.
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Muş Çağlayan Camisi'nde sabah namazına müteakip Fetih suresi okundu.
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Müftü Emrah Demirtaş, yaptığı konuşmada, 'Allah'ım sen Mehmetçimizin ayağına taş değdirme. Zaferle askerilerimiz geri dönsün. Allah onları korusun' dedi.
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İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde Fetih suresi okundu.
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.
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Eyüp Sultan Cami'nde sabah namazından önce Fetih suresi okunurken, Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua eden imama cemaat de eşlik etti.
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Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.
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Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kocaeli'deki tarihi Fevziye Camisi'nde Fetih suresi okundu.
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Bursa'daki tarihi selatin camilerinden Ulucami'de sabah namazından önce Fetih suresi okundu.
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Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.
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Vatandaşların ilgi gösterdiği programda şehitler de anıldı.
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Sivas'ta da sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu.
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Ulu Cami'de gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il protokolü katıldı.
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Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi'nde, Fetih Suresi okundu, dua edildi.
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Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.
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Namaz sonrası ise Selimiye Camisi Baş İmamı Süleyman Demiray tarafından dua edilerek, cemaat Mehmetçiğin başarısı için ellerini semaya açtı.
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Mehmetçiğin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Demiray, güvenlik güçlerine destek olunması gerektiğini söyledi.
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Kütahya'daki tarihi Ulu Cami'de sabah namazı öncesi gerçekleştirilen programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, okunan sürelerin ve yapılan duaların Mehmetçik için manevi destek sağladığına inandıklarını söyledi.
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Hazırlar, şunları kaydetti: 'İnanıyoruz ki bu dualarımız Mehmetçiğimiz için manevi bir destek olacak, Cenabıhak inşallah onları nusretiyle, inayetiyle muvaffak kılacak. İnanıyorum ki bu necip milletin boynu, onların bu yiğitlikleri ve fedakarlıklarıyla bükülmeyecek. Millet olarak bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenerek, bizi fitne ateşinde yakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.'
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Müftü Hazırlar, harekat süresince her sabah Fetih suresinin okunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Ankara'da sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.
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Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Okunan Fetih suresinin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için 'zafer' duası etti.
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Erbaş, şu ifadeleri kullandı: 'Allah'ım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin, şanlı ordumuzun başlattığı harekatı hayırlı eyle ve şanlı ordumuzu nusretinle ve kudretinle muvaffak eyle. Ya Rab, güç ver bize, şanlı bayrağımız hiç bir zaman inmesin Allah'ım. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan İdlip şehitlerimize kadar tüm şehitlere rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip eyle, kendilerine şifa ver Allah'ım.'
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Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Ağrı'daki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okundu, dualar edildi.
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Programa katılan İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua etti.
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Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Erzincan'daki camilerde Fetih suresi okundu.
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Mehmetçik için Yozgat'taki bütün camilerde sabah namazında Kuran'ı Kerim okundu dua edildi.
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Nevşehir'deki bütün camilerde sabah namazında dua edildi. Namazını vatandaşlarla birlikte Alibey Camisinde idrak eden Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua etti.
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Mehmetçik için Niğde'deki camilerde sabah namazında dua edildi.
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Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde sabah namazında, Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.
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Aydın’da seher vakti eller ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için semaya kalktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazı öncesi düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Seher vaktinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.
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Bayburt’taki camilerde sabah namazında Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okundu.
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Kayseri'de, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için kentteki camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu.