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Sakat olan Samatta, Perotti, Lemos ve Tolga’dan haftalardır yararlanamayan sarı lacivertlilerdeki eksiklere, Covid-19’a yakalanan Ozan ve cezalı duruma düşen Pelkas da eklenirken, Gökhan ve Sosa da kasıktaki problemler nedeniyle tam olarak verimli oynayamıyordu. Sakat ve hasta olan oyuncuların tamamının Kasımpaşa maçına yetişmeleri bekleniyor.