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Alman basınında gündem Türkiye! 'Deplasman maçı gibiydi'

Alman basınında gündem Türkiye! 'Deplasman maçı gibiydi'
19 Kasım 2023 Pazar

A Milli Futbol Takımı dün akşam Berlin'de Almanya ile hazırlık maçına çıktı. Ay yıldızlı ekip, Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Alınan sonuç Almanları şaşkına çevirirken basında da geniş yer buldu. İşte Almanya'da mağlubiyet sonrası manşetler...

<p>Alman basını, Türkiye'nin Almanya karşısında aldığı 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi. </p>
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Alman basını, Türkiye'nin Almanya karşısında aldığı 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

<p>İşte Alman basınından ön plana çıkanlar:</p>
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İşte Alman basınından ön plana çıkanlar:

<p><b>'HAYAL KIRIKLIĞI GECESİ'</b></p><p>Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, 'Berlin'de hayal kırıklığı gecesi' başlığıyla maçı okurlarına taşıdı. Tribünde yer alan Türk taraftarların oluşturduğu atmosfere de değinen Alman gazetesi, 'Atmosfer deplasman maçı gibiydi' ifadelerine yer verdi.</p>
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'HAYAL KIRIKLIĞI GECESİ'

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, 'Berlin'de hayal kırıklığı gecesi' başlığıyla maçı okurlarına taşıdı. Tribünde yer alan Türk taraftarların oluşturduğu atmosfere de değinen Alman gazetesi, 'Atmosfer deplasman maçı gibiydi' ifadelerine yer verdi.

<p><b>'YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'</b></p><p>Ayrıca kendi Milli Takımları'nı da eleştiren Bild, 'Bir sonraki yaza kadar yapılacak çok işimiz var' yorumunda da bulundu.</p>
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'YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Ayrıca kendi Milli Takımları'nı da eleştiren Bild, 'Bir sonraki yaza kadar yapılacak çok işimiz var' yorumunda da bulundu.

<p><b>'İLK YENİLGİSİ TÜRKİYE'YE'</b></p><p>Kicker'da yer alan habere göre ise Julian Nagelsmann'ın ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldığı belirtilirken VAR kararıyla verilen penaltıya da atıfta bulunuldu: 'Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü maçta ilk yenilgi yaşandı. Türkiye karşısında ilk yarıda liderliğini koruyamayan Almanya Milli Takımı, 2-2'lik beraberliği ikinci yarıda devam ettiremedi. Sonunda rakip lehine VAR'dan penaltı kararı verildi.'</p>
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'İLK YENİLGİSİ TÜRKİYE'YE'

Kicker'da yer alan habere göre ise Julian Nagelsmann'ın ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldığı belirtilirken VAR kararıyla verilen penaltıya da atıfta bulunuldu: 'Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü maçta ilk yenilgi yaşandı. Türkiye karşısında ilk yarıda liderliğini koruyamayan Almanya Milli Takımı, 2-2'lik beraberliği ikinci yarıda devam ettiremedi. Sonunda rakip lehine VAR'dan penaltı kararı verildi.'

<p><b>'ALMANYA ISLIKLANIYORDU'</b></p><p>Der Spiegel ise mücadelede tribünde yer alan Türk taraftarların altını çizerek maçı okurlarına şu şekilde aktardı: 'Alman Milli Futbol Takımı Türkiye ile hazırlık maçını kaybetti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda çok sayıda konuk taraftar tribündeydi ve Almanya Milli Takımı'nı ıslıklıyordu.'</p>
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'ALMANYA ISLIKLANIYORDU'

Der Spiegel ise mücadelede tribünde yer alan Türk taraftarların altını çizerek maçı okurlarına şu şekilde aktardı: 'Alman Milli Futbol Takımı Türkiye ile hazırlık maçını kaybetti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda çok sayıda konuk taraftar tribündeydi ve Almanya Milli Takımı'nı ıslıklıyordu.'

<p><b>'EURO2024'E GİDEN YOLDA BAŞARISIZLIK'</b></p><p>Sportschau: 'Alman Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı. Bu, 2024'te kendi evinde Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bir başarısızlık.'</p>
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'EURO2024'E GİDEN YOLDA BAŞARISIZLIK'

Sportschau: 'Alman Milli Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı. Bu, 2024'te kendi evinde Avrupa Şampiyonası'na giden yolda bir başarısızlık.'

<p><b>'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI'</b></p><p>Sky Sport: 'Nagelsmann, bazı oyunculardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Alman Milli Takımı, Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü milli maçında ilk yenilgisini aldı.'</p>
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'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI'

Sky Sport: 'Nagelsmann, bazı oyunculardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Alman Milli Takımı, Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü milli maçında ilk yenilgisini aldı.'

<p><b>'SAVUNMA HAYAL KIRIKLIĞI'</b></p><p>Focus: 'Savunma özellikle hayal kırıklığı yaratıyor ancak hücum da tekliyor. Almanya, Julian Nagelsmann yönetimindeki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı.'</p>
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'SAVUNMA HAYAL KIRIKLIĞI'

Focus: 'Savunma özellikle hayal kırıklığı yaratıyor ancak hücum da tekliyor. Almanya, Julian Nagelsmann yönetimindeki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı.'

<p><b>'NAGELSMANN'IN ÇOK İŞİ VAR'</b></p><p>Frankfurter Allgemeine: 'Alman Milli Futbol Takımı kararlılıkla oynuyor ancak savunmada her zaman iyi organize olamıyor. Türk futbolcular bundan yararlandı. Julian Nagelsmann'ın önünde yapılacak çok iş var.'</p>
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'NAGELSMANN'IN ÇOK İŞİ VAR'

Frankfurter Allgemeine: 'Alman Milli Futbol Takımı kararlılıkla oynuyor ancak savunmada her zaman iyi organize olamıyor. Türk futbolcular bundan yararlandı. Julian Nagelsmann'ın önünde yapılacak çok iş var.'
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