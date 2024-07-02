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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya - Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi.