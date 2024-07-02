A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Avusturya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.
Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.
Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na ulaştı.
Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya - Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi.