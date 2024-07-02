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Almanya sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdik

Almanya sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdik
2 Temmuz 2024 Salı

Bizim Çocuklar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısına çıkıyor. Milli takıma desteklerini göstermek isteyen taraftarlarımız, Almanya sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

<p>A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Avusturya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.</p>
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Avusturya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

<p>Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.</p>
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Wilhelm-Leuschner-Platz İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

<p>Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.</p>
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Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

<p>Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.</p>
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Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.

<p>Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na ulaştı.</p>
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Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na ulaştı.

<p>Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.</p>
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Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

<p>Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya - Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. </p>
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya - Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesi Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi.

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