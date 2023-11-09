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BAYERN MÜNİH'TE MEGA ENDİŞE

BİLD: Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, Galatasaray maçı için şu ifadeleri kullandı; Milli takımın başında olan Nagelsmann'ın tribünden izlediği maçta Bayern kazandı. Bayern Münih'te mega seri devam ediyor, ancak mega endişeler var.