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Hürriyet'İn haberine göre, Bundesliga kulüplerinin aldığı önlemlerden birisi konaklama. Her takım lig tamamlanana kadar kendisi için bir konaklama yeri seçmiş durumda. Bazı takımlar bunun için kendi tesislerine kapanmayı tercih ederken çoğu kulüp ise oyuncularıyla birlikte otel kapatmış durumda.