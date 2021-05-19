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Alpaslan Öztürk kararını verdi! Yeni takımı...

Alpaslan Öztürk kararını verdi! Yeni takımı...
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve 3 Büyükler'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Alpaslan Öztürk'ün gönlünde yatan takım belli oldu.

<p>Başkanlık seçimi ve bu sürecin getirdiği belirsizlik nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, zorlu şartlara rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.</p>
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Başkanlık seçimi ve bu sürecin getirdiği belirsizlik nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, zorlu şartlara rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.

<p>Özellikle sözleşmesi sona eren yerli oyuncularla temas kuran Sarı-Kırmızılı kulübün kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri de Alpaslan Öztürk. </p>
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Özellikle sözleşmesi sona eren yerli oyuncularla temas kuran Sarı-Kırmızılı kulübün kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri de Alpaslan Öztürk.

<p>Başarılı bir performans sergilediği Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.</p>
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Başarılı bir performans sergilediği Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.

<p><b>TERİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ</b><br></p><p><br></p><p>Şu sıralarda kendisine gelen teklifleri menaceriyle birlikte değerlendiren Alpaslan'ın gönlünün ise Galatasaray'dan yana olduğu öğrenildi.</p>
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TERİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ


Şu sıralarda kendisine gelen teklifleri menaceriyle birlikte değerlendiren Alpaslan'ın gönlünün ise Galatasaray'dan yana olduğu öğrenildi.

<p>Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi teklif bekleyen başarılı defans oyuncusu, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip.</p>
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Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi teklif bekleyen başarılı defans oyuncusu, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip.

<p>Fatih hoca, göreve devam etmesi halinde Alpaslan'ı hem sağ bek hem de stoper olarak kullanmayı düşünüyor.</p>
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Fatih hoca, göreve devam etmesi halinde Alpaslan'ı hem sağ bek hem de stoper olarak kullanmayı düşünüyor.

<p><b>ALT YAPISI BELÇİKA'DAN</b><br></p><p><br></p><p>Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu. </p>
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ALT YAPISI BELÇİKA'DAN


Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu.

<p>Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı.</p>
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Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı.

<p>Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu. </p>
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Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu.

<p>Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı.


Fanatik

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