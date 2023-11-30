Manchester United forması giyen Altay Bayındır için Galatasaray açıklaması geldi. Milli futbolcunun menajeri Sefa Seyrek, Sports Digitale YouTube kanalı açıklamalarda bulundu. Sefa Seyrek, Türkiye'ye dönme planları olmadığını söyledi.
MANCHESTER UNİTED'A TRANSFER SÜRECİ
'Manchester United, 2020 yılında Avrupa Şampiyonası öncesi ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa gittiği dönemde benimle iletişime geçti. İlgilerini belirttiler. Ben de bu ilgiyi direkt Altay'a ilettim. Altay da, 'Şu anda Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ve Avrupa Şampiyonası'na odaklıyım. Ondan sonra değerlendirebiliriz' diye bir cevap verdi. Ondan sonra Altay bir sakatlık geçirdi. Avrupa Şampiyonası'na gitme sürecinde. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ligin son maçına yetişti. Sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ben aktif olarak devam ettim. Kulübümüzle olan sözleşmemiz vardı. Çıkış maddesi yoktu. O yüzden bazı olumsuzluklar oldu. O yüzden herhangi bir ilerleme olmadı. O dönem teklif gelmemişti. Benden önce bilgi alıp sonra kulübe gitmek istediler. Ondan sonraki ilgileri 2022 sonunda, ocak ayının transfer döneminde gerçekleşti. Manchester United yine geldi bana. O zaman bir sözleşmemiz yoktu. Son yılıydı Altay'ın. Fenerbahçe'ye para kazandırmadan ayrılabiliyordu. Ocak ayında imza atabiliyordu.'
'PARA KAZANDIRMAK İSTİYORUM'
'Ben Altay'a teklif tekrar ilettim. Karakteri net olan bir oyuncu Altay. Kendisi direkt Fenerbahçe Başkanı'yla görüşmemi talep etti. 'Ben kulübüme para kazandırarak gitmek istiyorum' dedi. Manchester United'ı kaybetme pahasına böyle bir riske girdi. Altay 7 milyon euro'luk bir bedelle transfer oldu. Bunu normalde direkt kendi cebine de koyabilirdi. Ama para kazandırarak gitmek istedi. Başkanımıza bu durumu belirterek bir sözleşme imzaladık. Ali Koç'un tepkisi, mutlu oldu. Çok sevindi. Altay'la ilişkisi her zaman başka bir boyuttaydı. Talebimizi çok mutlu bir şekilde karşıladı. Daha sonra çıkış maddesi olacak bir şekilde 4 yıllık sözleşme imzaladık. Çıkış maddemiz bizim 6 milyon euro'ydu. 7 milyon euro anlaşmalarla ilgili oldu. Oradaki miktar Altay'ın bonuslarıyla ilgili bir durum.'
'SÜREKLİ TEKLİF ALDIK'
'Transfer sürecinde şöyle bir ilerleme oldu, hiçkimse, hiçbir şeye, hiçbir zaman inanmadı. Ama biz Fenerbahçe'deki 4 yıl boyunca, her sene, her transfer döneminde dünyanın büyük kulüplerinden her sene teklif aldık. Ajax, Inter, Sevilla vardı. Fransa'dan, İtalya'dan teklif vardı. Biz sürekli teklif ve ilgiyle karşılaştık. Buna inanmayanlar oldu. 4 yıl boyunca bize aktif bir şekilde teklifler geldi. Altay'ın tek amacı burada şampiyonluk yaşamaktı. Türkiye Kupası'nı yaşadı ama lig nasip olmadı. Manchester United transferinde bütün görüşmeleri kendim yaptım. İstek ve taleplerimizi bildirdim. 2. kaleci olarak gelmediğimizi bildirdim. Transfer sürecinde Onana'nın transferi durumu yoktu. O zaman De Gea vardı. De Gea ile anlaşamadılar. Biz oynamaya geliyoruz dedik. Şu anda da oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Benimle birlikte dünya medyası da hak ettiğini düşünüyor. Şahsi görüşüm, Altay'ı kaleye alması lazım.'
'KALEYİ ALABİLİR'
'Afrik Kupası yaklaşıyor. Onana gidecek gibi duruyor. Altay emin mi Onana gittiğinde kaleyi devralacağına?'
'Biz ondan önce devralmaya odaklandık. Afrika Kupası'na hiçbir şekilde odaklanmıyoruz. Hafta hafta gidiyoruz. Altay ondan önce almayı hedefliyor. Herkesin gözünde, Manchester United taraftarları da bayağı bir baskıda bu konuda. Onana ile arası inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi arkadaşlıkları var. Hak edenin oynayabileceği bir pozisyondalar. Yakın bir şekilde umarım, fair olacak bir şekilde Altay'ın kaleyi alabileceğine inanıyorum.'
GALATASARAY HABERLERİ
'2 haftadır bayağı yoğun bir süreçte, hatta daha fazla bir süredir, Galatasaray spekülasyonları durumu söz konusu. Bizim Türkiye'ye dönme veya Türkiye'yle ilgili bir kariyer planlaması yok şu anda. Altay şu anda Manchester United'a odaklı bir şekilde ilerliyor. Şu anda tek hedefi, o formayı giyip bizi gururlandırmak. Yapmak istediği tek şey bu. Türkiye'yle ilgili bir planlamamız yok. Bizim kariyer planlarımızın hepsi şu anda olduğumuz yerde durup, olduğumuz yerin haricinde Avrupa Şampiyonası'na odaklı bir şekilde ilerlemek.'
FENERBAHÇE'YE VEDASI
Fenerbahçe'ye vedası ve Ali Koç'un havalimanına gelmesi
'Başkanın gelmesi büyük bir şereftir. Çok mutlu etti bizi. Herhangi bir spor kulübü başkanının havalimanına gittiğini hatırlamıyorum. Bu kulüpten 10-15-20 milyon euro'lara giden oyuncular oldu ama hiçbirinin bir başkan tarafından gönderildiğini hatırlamıyorum. Altay'ın yaptığı fedakarlıkların bir cevabı diyebiliriz.'