'SÜREKLİ TEKLİF ALDIK'





'Transfer sürecinde şöyle bir ilerleme oldu, hiçkimse, hiçbir şeye, hiçbir zaman inanmadı. Ama biz Fenerbahçe'deki 4 yıl boyunca, her sene, her transfer döneminde dünyanın büyük kulüplerinden her sene teklif aldık. Ajax, Inter, Sevilla vardı. Fransa'dan, İtalya'dan teklif vardı. Biz sürekli teklif ve ilgiyle karşılaştık. Buna inanmayanlar oldu. 4 yıl boyunca bize aktif bir şekilde teklifler geldi. Altay'ın tek amacı burada şampiyonluk yaşamaktı. Türkiye Kupası'nı yaşadı ama lig nasip olmadı. Manchester United transferinde bütün görüşmeleri kendim yaptım. İstek ve taleplerimizi bildirdim. 2. kaleci olarak gelmediğimizi bildirdim. Transfer sürecinde Onana'nın transferi durumu yoktu. O zaman De Gea vardı. De Gea ile anlaşamadılar. Biz oynamaya geliyoruz dedik. Şu anda da oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Benimle birlikte dünya medyası da hak ettiğini düşünüyor. Şahsi görüşüm, Altay'ı kaleye alması lazım.'