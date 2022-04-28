İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7815
  • EURO
    15,5629
  • ALTIN
    898.145
  • BIST100
    2432.24

Altay'ın kongresinde arbede çıktı

Altay'ın kongresinde arbede çıktı
28 Nisan 2022 Perşembe

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeye çok yaklaşan Altay'ın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası düzenlenen olağanüstü genel kurulu olaylı başladı.

<p>Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda, tartışmaların kavgaya dönüşmesi nedeniyle polis ekipleri müdahalede bulundu.</p>
1
/
23

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda, tartışmaların kavgaya dönüşmesi nedeniyle polis ekipleri müdahalede bulundu.

<p>Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen genel kurul, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi salonunda başladı.</p>
2
/
23

Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen genel kurul, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi salonunda başladı.

<p>Divanın seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri, kürsüye gelerek konuşma yaptı.</p>
3
/
23

Divanın seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

<p>Bu sırada bir üyenin istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun mali politikalarını eleştirmesi üzerine tartışma çıktı.</p>
4
/
23

Bu sırada bir üyenin istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun mali politikalarını eleştirmesi üzerine tartışma çıktı.

<p>Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi.</p>
5
/
23

Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi.

<p>Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.<br></p>
6
/
23

Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.

<p>Genel kurulda taraflar arasında dakikalarca arbede yaşanırken, eski başkan Ekmekçioğlu'nun da aralarında bulunduğu grubun karıştığı kavga nedeniyle genel kurula ara verildi.</p>
7
/
23

Genel kurulda taraflar arasında dakikalarca arbede yaşanırken, eski başkan Ekmekçioğlu'nun da aralarında bulunduğu grubun karıştığı kavga nedeniyle genel kurula ara verildi.

<p>Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı</p>
8
/
23

Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı

<p>Ara dönüşünde Özgür Ekmekçioğlu, kendisine tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak yanıt verdi.</p>
9
/
23

Ara dönüşünde Özgür Ekmekçioğlu, kendisine tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak yanıt verdi.

10
/
23

11
/
23

12
/
23

13
/
23

14
/
23

15
/
23

16
/
23

17
/
23

18
/
23

19
/
23

20
/
23

21
/
23

22
/
23

23
/
23

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.