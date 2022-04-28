Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda, tartışmaların kavgaya dönüşmesi nedeniyle polis ekipleri müdahalede bulundu.
Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen genel kurul, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi salonunda başladı.
Divanın seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri, kürsüye gelerek konuşma yaptı.
Bu sırada bir üyenin istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun mali politikalarını eleştirmesi üzerine tartışma çıktı.
Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi.
Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.
Genel kurulda taraflar arasında dakikalarca arbede yaşanırken, eski başkan Ekmekçioğlu'nun da aralarında bulunduğu grubun karıştığı kavga nedeniyle genel kurula ara verildi.
Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı
Ara dönüşünde Özgür Ekmekçioğlu, kendisine tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak yanıt verdi.