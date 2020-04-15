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SAĞLIĞA ÖNCELİK VERMELİYİZ

Seyircisiz oynamak, çok üzücü bir şey olur ancak herkesin sağlığına öncelik vermemiz gerekiyor. Şu anda en iyi önlem o olarak gözüküyor. Ne zaman tekrar ligler başlar bilmiyoruz, sokağa çıkma yasağı öncesinde 2 maçı seyircisiz oynadık. Diğer ülkelerde ne oluyorsa, burada da aynısı olacak.