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Alvaro Negredo: 'Beşiktaş'ta mutluydum kalmak isterdim'

Alvaro Negredo: 'Beşiktaş'ta mutluydum kalmak isterdim'
15 Nisan 2020 Çarşamba

Beşiktaş'ın eski İspanyol forveti Alvaro Negredo Türkiye'den ayrılış hikayesini anlattı.

<p>Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, koronavirüs ve Beşiktaş dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.<br></p>
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, koronavirüs ve Beşiktaş dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

<p><b>FİNANSAL SORUNLARDAN AYRILDIM</b></p><p>Beşiktaş'tan finansal problemler nedeniyle ayrıldım. Beşiktaş'ın durumu çok iyi değildi. Beni göndermek istediler, ben de daha fazla sorun yaratmak istemedim.</p>
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FİNANSAL SORUNLARDAN AYRILDIM

Beşiktaş'tan finansal problemler nedeniyle ayrıldım. Beşiktaş'ın durumu çok iyi değildi. Beni göndermek istediler, ben de daha fazla sorun yaratmak istemedim.

<p><strong>BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERDİM</strong></p><p>Beşiktaş'ta kalmak isterdim, Guti'ye de hayran bir insandım ve onunla çalıştığım için mutluydum. Ayrıldığım için üzgünüm aslında.</p>
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BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERDİM

Beşiktaş'ta kalmak isterdim, Guti'ye de hayran bir insandım ve onunla çalıştığım için mutluydum. Ayrıldığım için üzgünüm aslında.

<p><strong>ÇOCUKLARIMLA ZAMAN GEÇİRİYORUM</strong></p><p>Eşim ve iki çocuğum ile birlikteyim, onlarla zaman geçiriyorum ve İspanya'daki durumu takip ediyorum. Orada ailem, diğer kızım, eşimin ailesi, arkadaşlarımız var... Şu anda durum çok kaotik değil ancak dikkatli devam ediyoruz.</p>
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ÇOCUKLARIMLA ZAMAN GEÇİRİYORUM

Eşim ve iki çocuğum ile birlikteyim, onlarla zaman geçiriyorum ve İspanya'daki durumu takip ediyorum. Orada ailem, diğer kızım, eşimin ailesi, arkadaşlarımız var... Şu anda durum çok kaotik değil ancak dikkatli devam ediyoruz.

<p><strong>DUBAI'DE SEZON SICAK GEÇİYOR</strong></p><p>Dubai'de neredeyse sezonun tamamı çok sıcak geçiyor. Ben bu konuda bir uzman değilim ancak sıcaklıklar yüksek olunca virüs ölecek diyorlar.</p>
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DUBAI'DE SEZON SICAK GEÇİYOR

Dubai'de neredeyse sezonun tamamı çok sıcak geçiyor. Ben bu konuda bir uzman değilim ancak sıcaklıklar yüksek olunca virüs ölecek diyorlar.

<p><strong>EVDEN ÇIKMAK İÇİN MESAJ</strong></p><p>Evden ayrılmak için bir uygulamadan mesaj gönderiyoruz ve onay gelmesini bekliyoruz. Kimse kafasına göre dolaşamıyor, buna uymayanlar da hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.</p>
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EVDEN ÇIKMAK İÇİN MESAJ

Evden ayrılmak için bir uygulamadan mesaj gönderiyoruz ve onay gelmesini bekliyoruz. Kimse kafasına göre dolaşamıyor, buna uymayanlar da hapis cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

<p><strong>SAĞLIĞA ÖNCELİK VERMELİYİZ</strong></p><p>Seyircisiz oynamak, çok üzücü bir şey olur ancak herkesin sağlığına öncelik vermemiz gerekiyor. Şu anda en iyi önlem o olarak gözüküyor. Ne zaman tekrar ligler başlar bilmiyoruz, sokağa çıkma yasağı öncesinde 2 maçı seyircisiz oynadık. Diğer ülkelerde ne oluyorsa, burada da aynısı olacak.</p>
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SAĞLIĞA ÖNCELİK VERMELİYİZ

Seyircisiz oynamak, çok üzücü bir şey olur ancak herkesin sağlığına öncelik vermemiz gerekiyor. Şu anda en iyi önlem o olarak gözüküyor. Ne zaman tekrar ligler başlar bilmiyoruz, sokağa çıkma yasağı öncesinde 2 maçı seyircisiz oynadık. Diğer ülkelerde ne oluyorsa, burada da aynısı olacak.

<p><strong>ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUM</strong></p><p>İki çocuğumla en iyi şekilde ilgileniyorum. Biz sporcuyuz ve idmanlara devam etmeliyiz. Evde çalışmalara devam ediyorum ve çocuklar evde olduğu için beni zorluyorlar ama onlarla birlikte olmanın zevkini çıkarmaya çalışıyorum. Dışarı çıkmak istememeleri için sürekli meşgul tutmaya çalışıyoruz onları.</p>
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ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUM

İki çocuğumla en iyi şekilde ilgileniyorum. Biz sporcuyuz ve idmanlara devam etmeliyiz. Evde çalışmalara devam ediyorum ve çocuklar evde olduğu için beni zorluyorlar ama onlarla birlikte olmanın zevkini çıkarmaya çalışıyorum. Dışarı çıkmak istememeleri için sürekli meşgul tutmaya çalışıyoruz onları.

<p><strong>BÜYÜK BEDELLER OLMAYACAK</strong></p><p>Şu anda futbol için durum iyi değil, çok fazla para kaybediyorlar. Zamanla düzelecektir her şey ve işler yoluna girecektir. Transferde de her şey değişecek, büyük bedeller de düşecek.</p>
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BÜYÜK BEDELLER OLMAYACAK

Şu anda futbol için durum iyi değil, çok fazla para kaybediyorlar. Zamanla düzelecektir her şey ve işler yoluna girecektir. Transferde de her şey değişecek, büyük bedeller de düşecek.

<p><strong>SEVILLA BENİM İÇİN ÖZEL</strong></p><p>İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın seviyesine yakın 2 takım var, onlar da Atletico Madrid ve Sevilla. Sevilla taraftarları benim için çok özel, onları hep hatırlayacağım.</p>
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SEVILLA BENİM İÇİN ÖZEL

İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın seviyesine yakın 2 takım var, onlar da Atletico Madrid ve Sevilla. Sevilla taraftarları benim için çok özel, onları hep hatırlayacağım.

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